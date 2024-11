Spektakelstuk tussen FC Twente en Ajax eindigt in gelijkspel

FC Twente en Ajax hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden in de Eredivisie. De Tukkers kwamen in eigen huis tot tweemaal toe op voorsprong dankzij Michel Vlap, maar de ploeg van trainer Francesco Farioli vocht zich dankzij goals van Davy Klaassen en Bertrand Traoré in beide gevallen terug: 2-2.

Farioli wijzigde zijn elftal op zes plekken ten opzichte van het gewonnen Europa League-duel met Maccabi Tel Aviv. Zo kreeg onder meer Wout Weghorst de voorkeur in de spits boven Brian Brobbey en keerde Jordan Henderson terug in de basis. Bij Twente begon Sem Steijn op de bank.

In de negende speelminuut kreeg Chuba Akpom direct een levensgrote kans op de openingstreffer, maar oog in oog met doelman Lars Unnerstall verzuimde de Ajacied te scoren. Enkele minuten later kwam hij opnieuw handelingssnelheid tekort om te kunnen scoren.

In minuut 42 viel uit het niets de treffer voor Twente. Youri Baas probeerde voor zijn eigen doel langs uit te verdedigen, maar Vlap kon onderscheppen. De aanvallende middenvelder schoot vervolgens hard en zuiver raak achter Remko Pasveer: 1-0. Bovendien moest Mika Godts het veld geblesseerd verlaten.

Na een uur spelen viel de gelijkmaker. Kenneth Taylor had ruimte op de linkerflank en bezorgde een voorzet op maat bij Klaassen, die van dichtbij de 1-1 binnengleed. Vervolgens sloeg FC Twente weer toe. Anass Salah-Eddine had een fraaie actie in huis op de linkerkant en legde de bal op de rand van het zestienmetergebied klaar voor Vlap, die met een geplaatst schot de 2-1 aantekende.

De 2-2 volgde binnen twee minuten na de treffer van Twente, dat even daarvoor de kans kreeg om zelfs de 3-1 te noteren na een fout in de opbouw van Henderson. Op bijna identieke wijze kon Taylor een perfecte voorzet in de doelmond bezorgen, waar ditmaal Traoré stond om binnen te tikken: 2-2. Invaller Steijn kreeg in de 81ste minuut nog een reusachtige kans om de derde te maken, maar Pasveer redde de inzet van dichtbij met een katachtig reflex.

Door het gelijkspel in Enschede loopt Feyenoord verder uit op Twente en slinkt het gat tot Ajax naar een punt. De Amsterdammers, die 26 punten verzamelden, hebben nog wel een wedstrijd tegoed.