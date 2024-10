Sparta Rotterdam wint mede door curieuze eigen goal thuis ook niet van Almere City

Sparta Rotterdam heeft ook zijn vijfde thuiswedstrijd van dit seizoen niet te winnen. Zaterdag speelde de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk met 2-2 gelijk tegen Almere City. De bezoekers kwamen al binnen tien minuten op een 0-2 voorsprong, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sparta de achterstand ongedaan. Sparta blijft voorlopig negende in de Eredivisie, Almere zeventiende.

Almere begon uitstekend en kreeg al vroeg meerdere kansen op de openingstreffer. Zo schoot Thom Haye over van buiten het strafschopgebied en eindigde een poging van Logan Delaurier-Chaubet in het zijnet.

Daarna was het in een paar minuten tijd plotseling twee keer raak voor de Flevolanders. De openingstreffer kwam op naam van Thomas Robinet, die een lage voorzet van Hamdi Akujobi van dichtbij binnentikte: 0-1.

De 0-2 was zeer opmerkelijk. Boyd Reith passte de bal terug op Rick Meissen, maar laatstgenoemde liet de bal lopen in de veronderstelling dat hij voor Nick Olij was bedoeld. De goalie stond echter volledig aan de andere kant van het doel, en kon niet meer voorkomen dat de pass van Reith zo het doel in rolde.

Sparta moest derhalve flink aan de bak en kreeg kansen via met name Arno Verschueren, maar tot twee keer toe bracht Nordin Bakker prima redding. Charles-Andreas Brym scoorde na een klein half uur wel, maar de treffer telde niet omdat de bal over de achterlijn was geweest.

Na een half uur besloot Rijsdijk hard in te grijpen en maar liefst drie wissels door te voeren. Reith, Meissen en Mike Kleijn werden vervangen door Saïd Bakari, Marvin Young en Djevencio van der Kust.

Pas in de tweede helft begon het echt te lopen bij Sparta, en in een mum van tijd stond het weer gelijk. Bakker ging in de fout bij een afstandsschot van Camiel Neghli uit een vrije trap-variant (1-2) en Pelle Clement scoorde na terugleggen van Brym: 2-2.

Daarna had Sparta nog een kleine veertig minuten over om ook op voorsprong te komen. De Rotterdammers waren enkele keren dreigend, onder meer via debutant en Manchester City-huurling Kayky, maar gescoord werd er niet meer. Sparta eindigde het duel wel met tien man, nadat Mike Eerdhuijzen rood kreeg na een opstootje.