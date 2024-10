Sparta Rotterdam verrast met groot contractnieuws over doelman Nick Olij

Nick Olij heeft zijn contract bij Sparta Rotterdam met twee seizoen verlengd, zo communiceert de Rotterdamse kasteelclub donderdagavond. Met zijn nieuwe verbintenis ligt de 29-jarige doelman tot de zomer van 2028 vast bij Sparta.

Daarmee slaan de Rotterdammers een grote slag. Olij behoort al een aantal seizoenen tot de beste keepers in de Eredivisie en heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat hij openstaat voor een stap hogerop.

Technisch directeur Gerard Nijkamp is 'ontzettend blij' met de contractverlening van zijn keeper. "De afgelopen twee jaar heeft de samenwerking met Nick ontzettend goed uitgepakt. Na de transferwindow zijn we om de tafel gegaan om te kijken wat de mogelijkheden waren om het contract van Nick open te breken."

"Wij zijn van mening dat we de beste Nederlandse keeper van de Eredivisie onder de lat hebben staan bij Sparta en het is ons er veel aan gelegen om dat zo te houden. Natuurlijk zijn we op de hoogte van de wens van Nick om ooit de stap te maken en daar hebben we ook in het nieuwe contract afspraken over gemaakt, daar gaan we niet omheen draaien. Maar Nick weet hoe groot de waardering is die hij bij Sparta krijgt van de club en haar supporters en dat is hem ook veel waard."

Op het clubkanaal van de huidige nummer tien van de Eredivisie licht Olij zijn keuze om bij te tekenen toe. "Sparta heeft me een bepaald gevoel gegeven bij de contractverlenging. Ik heb er gewoon een goed gevoel bij. Ik voel vertrouwen vanuit de club, word gewaardeerd door de club, de supporters en mijn teamgoten, dus het was eigenlijk een makkelijke keuze."

"Vorig jaar hebben we ook al met elkaar om tafel gezeten om het over mijn contract te hebben, toen kwamen we er niet uit", geeft de goalie aan. "Nu hebben we bewust de transferwindow afgewacht om te kijken of er wat zou gebeuren. Uiteindelijk gebeurde er niks en toen wilde Sparta gelijk met mij om tafel. Uiteindelijk zijn we dit overeengekomen en daar ben ik superblij mee."

Olij staat sinds de zomer van 2022 onder contract op Spangen. Destijds nam Sparta hem over van NAC Breda. Eerder stond de doelman onder contract bij TOP Oss en AZ, waar Olij zijn jeugdopleiding genoot.