Sparta Rotterdam na prima zege definitief zesde; Vitesse sloopt FC Groningen

Zondag, 21 mei 2023 om 16:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:25

Sparta Rotterdam eindigt dit seizoen definitief als zesde. De ploeg van Maurice Steijn won zondagmiddag met speels gemak van SC Cambuur: 4-1. Marco Tol maakte er in de openingsfase 0-1 van, maar nog voor rust stond Sparta op 3-1 dankzij Koki Saito, Mica Pinto en Joshua Kitolano. Na rust verscheen ook Younes Namli op het scorebord. Tegelijkertijd won Vitesse met speels gemak van FC Groningen (6-0). Million Manhoef zorgde voor de openingstreffer, waarna Groningen-doelman Peter Leeuwenburg rood kreeg en Melle Meulensteen nog voor rust de score verdubbelde. Manhoef (tweemaal), Gabriel Vidovic en Sondre Tronstad stuurden Groningen met een 6-0 nederlaag naar huis.

Sparta Rotterdam - SC Cambuur 4-1

Cambuur begon prima aan de wedstrijd en kreeg al snel een strafschop na een overtreding op Remco Balk. Roberts Uldrikis miste, maar twee minuten later zorgde Tol via een fraaie boogkopbal uit een hoekschop: 0-1. De voorsprong van Cambuur bleef echter niet lang staan. Tol kreeg de bal niet goed weg, waarna Tobias Lauritsen de bal perfect klaarlegde voor Saito. De Japanner liet doelman Brett Minnema kansloos met zijn schot in de verre hoek: 1-1. Enkele momenten later kwamen de Rotterdammers zelfs op voorsprong. Een verre inworp leverde in eerste instantie niets op, maar de bal kwam perfect voor de voeten van Pinto terecht. De verdediger volleerde vanaf een meter of vijftien raak: 2-1.

De Kasteelheren denderden door en nog voor rust stond het 3-1. Namli gaf perfect voor op het hoofd van Kitolano, die zijn kopbal perfect naar de verre hoek stuurde. De wedstrijd leek gespeeld, maar de eerste serieuze mogelijkheid na rust kwam op naam van Uldrikis. Hij schoot van dichtbij echter in het zijnet. Aan de andere kant was het wel raak, toen Namli te veel ruimte kreeg en van een meter of twintig uithaalde: 4-1. In de slotfase zou er niet meer gescoord worden. Go Ahead-doelman Jeffrey de Lange kon zich nog wel onderscheiden bij een kopbal van Lequincio Zeefuik.

Vitesse - FC Groningen 6-0

Vitesse begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam al in de vierde minuut op voorsprong. Kacper Kozlowski bracht de bal bij Manhoef, die de Vitesse-supporters voor de eerste keer van de middag liet juichen: 1-0. De problemen voor Groningen werden vlak voor rust ernstig vergroot. Tomas Suslov stuurde Manhoef met een beroerde terugspeelbal onbedoeld weg en de aanvaller van Vitesse was Peter Leeuwenburgh te snel af. De doelman raakte Manhoef buiten de zestien en moest met rood vertrekken. Jan de Boer mocht het veld bertreden als zijn invaller maar moest nog voor rust vissen. Manhoef legde af op Meulensteen, die met een heerlijk schot de verre hoek vond: 2-0.

Million Manhoef met een hattrick ?? pic.twitter.com/M1UtOlJXfU — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2023

Na rust had Groningen ook niets in de melk te brokkelen. In minuut 56 stond het alweer 3-0 en weer was het Manhoef die raak schoot. De pijlsnelle aanvaller vond het niet via een schot in korte hoek. Groningen was nergens te bekennen, terwijl Vitesse nog altijd zin had in meer. De 4-0 viel twintig minuten voor tijd via Vidovic, die met rechts beheerst afwerkte. Luttele minuten later stond het alweer 5-0. Manhoef sneed vanaf rechts naar binnen, kapte omspeelde enkele verdedigers en schoot fraai en hard raak in de bovenhoek. In de absolute slotfase werd het nog erger voor de Trots van het Noorden. Tronstad mocht vrij uithalen vanaf de rand van de zestien en zag zijn poging via de hand van De Boer tegen de touwen slaan: 6-0.