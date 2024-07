Sparta Rotterdam lijkt Mike Eerdhuijzen voor miljoenenbedrag kwijt te raken aan Birmingham City

Sparta Rotterdam lijkt het vanaf komend seizoen te moeten stellen zonder Mike Eerdhuijzen. De centrumverdediger van de Rotterdammers staat in de nadrukkelijke belangstelling van League One-club Birmingham City, weten Engelse bronnen aan De Telegraaf te melden.

Eerdhuijzen was vorig seizoen een onbetwiste basisspeler voor Sparta, waar de 23-jarige Volendammer momenteel nog vastligt tot medio 2026. Birmingham is onder de indruk geraakt van de mandekker en is bereid om ongeveer 2,5 miljoen euro over te maken naar Het Kasteel. Er ligt een vierjarig contract klaar voor Eerdhuijzen.

Birmingham vergaarde afgelopen seizoen slechts 50 punten uit 46 duels en dat was niet genoeg om handhaving in de Championship te bewerkstelligen. The Blues willen, gesteund door een vermogende eigenaar, zo snel mogelijk terugkeren naar het tweede Engelse niveau en Eerdhuijzen moet daar zijn steentje aan bijdragen.

Eerdhuijzen maakte twee seizoenen geleden de overstap van FC Volendam naar Sparta. Aan het eind van het seizoen 2022/23 knokte hij zich in de basis onder trainer Maurice Steijn. In 2023/24 zou hij eveneens als basisspeler zijn begonnen, ware het niet dat een hardnekkige liesblessure roet in het eten gooide. In de tweede helft van het seizoen deed de 1,94 meter lange mandekker in ieder duel mee.

Mede dankzij de inspanningen van Eerdhuijzen slaagde Sparta erin om de play-offs om een Conference League-ticket te halen, maar daarin ging het al snel mis. De teller van Eerdhuijzen in het wit-rode Sparta-shirt staat op 51 optredens en het lijkt er sterk op dat het daarbij gaat blijven.

Voor Sparta is het ondanks de financiële meevaller sportief een zware klap. De Spangenaren zagen eerder al aanvoerder Bart Vriends opteren voor een avontuur bij Adelaide United. Met Mike Kleijn, die overkwam van Feyenoord, is er in ieder geval wel al één nieuwe centrumverdediger binnengehaald.

Naast Kleijn versterkte Sparta zich ook al met Julian Baas, Mohamed Nassoh en Boyd Reith. Daarnaast keerde Jafar Bynoe terug na een avontuur bij Bologna.

