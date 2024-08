FC Twente heeft het Eredivisie-seizoen niet kunnen vervolgen met een overwinning. In de eigen Grolsch Veste leek de ploeg van Joseph Oosting zich naar een moeizame en minimale zege te vechten, maar Sparta knokte zich in minuut 90+1, via een kopbal van Tobias Lauritsen, naar een verdiend punt: 1-1. Het geblesseerd uitvallen van Sam Lammers vormde een tweede, grote smet op de avond van de Enschedeërs.

Oosting besloot ten opzichte van het doordeweekse duel met RB Salzburg (3-3) enkele wijzigingen door te voeren. Na sterke invalbeurten in Oostenrijk werden Sem Steijn en Sayfallah Ltaief beloond met een basisplek. Mitchell van Bergen en Max Bruns namen bovendien de plekken in van respectievelijk Daan Rots en Alec van Hoorenbeeck.

In een weinig enerverend eerste bedrijf was de grootste kans zonder twijfel voor Sparta. Arno Verschueren stuurde Lauritsen alleen op doelman Lars Unnerstall af, maar de spits mikte oog in oog met de Duitse sluitpost op de paal.

Aan het eind van de moeizame eerste 45 minuten volgde een domper voor FC Twente, dat Lammers met een ogenschijnlijk vervelende schouder- of armblessure uit zag vallen. Diezelfde Lammers speelde de eerste helft nog wel op het tandvlees uit, en kwam in blessuretijd net te kort om met het hoofd de openingstreffer te noteren.

De tweede helft oogde direct een stuk levendiger van Twentse kant. Carel Eiting probeerde het eens met een ziedend afstandsschot, maar trof de lat. Een harde poging van Anass Salah-Eddine leverde bovendien geen treffer op.

Eredivisie FC Twente TWE 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 SC Heerenveen HEE

Eredivisie Sparta SPA 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

Nassoh dacht namens Sparta de score te openen, maar zijn glijdende inzet werd wonderbaarlijk gekeerd door Unnerstall, die met een uiterste krachtinspanning zijn hand nog tegen de bal kon krijgen. In de daaropvolgende corner wipte Nassoh de bal bekeken op de lat.

Even later trof Sparta voor de derde (!) keer het aluminium. Ditmaal was het wederom Lauritsen, die de bovenkant van de paal raakte na een kiezelharde uithaal. Ook een kopkans bleek niet aan de Deense aanvalsleider besteed.

Zo golfde het spel op en neer, maar zou FC Twente een late voorsprong pakken. Nadat een geniepige Rots zijn voet slim voor die van Pelle Clement plantte, kon arbiter Yanick van der Laan niets anders dan een strafschop toekennen. Steijn schoot feilloos raak: 1-0.

In de slotfase zette Sparta vol in op een gelijkmaker. Het resulteerde in een gigantische kans voor Verschueren, maar zijn poging zeilde net over het doel van Unnerstall. In de absolute slotfase viel de goal alsnog.

Debutant Ayoub Oufkir zette een prima actie in en leverde een dito voorzet af. Lauritsen kon hem zo van zijn hoofd laten glijden en in de linkeronderhoek laten ploffen: 1-1. In de slotseconde had Nick Olij nog een fantastische redding in huis op een inzet van Steijn.