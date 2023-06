Sparta kent geen angst in Utrecht en ziet Europa steeds dichterbij komen

Donderdag, 1 juni 2023 om 23:00 • Tom Rofekamp

Sparta Rotterdam heeft zichzelf donderdag een prima uitgangspositie bezorgd in de play-offs om Europees voetbal. Uit bij FC Utrecht kwam de succesploeg van Maurice Steijn met 0-2 voor en vertrok uiteindelijk met een 1-2 zege. Zo komt Sparta steeds dichter bij het eerste Europese avontuur sinds 1994. Utrecht heeft komende zondag wat goed te maken op Het Kasteel.

Beide ploegen maakten er vanaf het begin een spektakelstuk van in Stadion Galgenwaard. Na tien minuten waren er al kansen over en weer geweest: Bart Ramselaar en Jens Toornstra vonden met hun pogingen Sparta-goalie Nick Olij, terwijl Koki Saito aan de overkant ruim over schoot. Halverwege het eerste bedrijf lag de eerste in het net. Ruben Kluivert vloerde Tobias Lauritsen bij een hoekschop, waarop arbiter Sander van Eijk op advies van de VAR naar de stip wees. Vito van Crooij ging achter de bal staan en stuurde Vasilis Barkas naar de verkeerde hoek: 0-1.

Tobias Lauritsen schiet Sparta op 0-2 voorsprong in Utrecht ??#utrspa — ESPN NL (@ESPNnl) June 1, 2023

Utrecht raakte niet van de wijs en probeerde razendsnel de schade te herstellen. De uitstekende keepende Olij redde echter prachtig op de kopbal van Sander van de Streek. Even later verdubbelde Sparta de marge. Lauritsen, die bij de openingstreffer al een hoofdrol had gespeeld, ontving de bal na zwak uitverdedigen van Utrecht en drukte hard en laag af: 0-2. Dik verdiend was het niet, maar dat zal Steijn en zijn mannen worst zijn geweest.

Tot en met twintig minuten voor tijd hield Sparta de Utrechtse aanval namelijk prima in bedwang. Anastasios Douvikas had echter maar één moment nodig. De (gedeeld) topscorer van afgelopen Eredivisie-seizoen reageerde als een waar spits betaamt op een voorzet van Othmane Boussaid en schoot de 1-2 tegen de touwen. Sparta was gewaarschuwd, maar wist het in het restant van het duel defensief dicht te houden.

Aansluitingstreffer voor @fcutrecht: wie anders dan Tasos Douvikas?! ????#utrspa — ESPN NL (@ESPNnl) June 1, 2023