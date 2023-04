Sparta houdt plek vijf in handen na geweldig schouwspel in de Grolsch Veste

Zondag, 23 april 2023 om 14:16 • Guy Habets

FC Twente en Sparta Rotterdam hebben in een zeer boeiende ontmoeting gelijkgespeeld. Beide ploegen roken aan een overwinning, maar uiteindelijk stond er een eindstand van 3-3 op het scorebord. De gasten uit Rotterdam kwamen in blessuretijd nog op gelijke hoogte door een goal van Shurandy Sambo, die door zijn juichen wel een rode kaart incasseerde, en dus blijven zij op plek vijf in de Eredivisie staan.

De grote vraag voor de wedstrijd was of Maurice Steijn, de trainer van Sparta, vanaf minuut een tegenover zoon Sem bij Twente zou komen te staan. Het antwoord was nee, want Ron Jans koos voor een versterkt middenveld met Ramiz Zerrouki en Michal Sadílek als controleurs en Michel Vlap als nummer 10. Aan Rotterdamse zijde was de terugkeer van Jonathan de Guzman in de wedstrijdselectie een pluspunt, maar het was geen reden voor Steijn om zijn succesvolle basisopstelling van de laatste weken te wijzigen.

Sparta kwam als nummer vijf naar de Grolsch Veste en was duidelijk van plan om die positie in elk geval te verdedigen. Alle tempo werd uit de wedstrijd gehaald, maar toch kon de Kasteelclub niet voorkomen dat Twente her en der wat kansjes kreeg. Een van die kansjes leverde na 22 minuten de openingstreffer op. Het schot van Cerny werd nog gekeerd door Nick Olij, maar de keeper was na de daaropvolgende aanval kansloos. Joshua Brenet kon namelijk helemaal vrij inkoppen: 1-0.

De gasten uit Rotterdam waren niet onder de indruk van die tegengoal. Sterker nog: de formatie van Steijn begon plotseling met voetballen en kwam al gauw weer op gelijke hoogte. Lauritsen dook bij de tweede paal op na een voorzet vanaf rechts en knikte met het hoofd de 1-1 binnen, waarna het voor rust zelfs ook nog op 1-2 kwam. Joshua Kitolano liet nog een enorme kans liggen, maar zag dat de hoekschop daarna via opnieuw Lauritsen achter Lars Unnerstall in het net viel.

Waar de eerste helft al bijzonder aantrekkelijk om te zien was, zette zich dat na rust onverminderd verder. Een paar minuten nadat Lauritsen zijn derde leek te maken en werd teruggefloten vanwege buitenspel, lag de bal aan de andere kant van het veld in het netje. Een schot van Ramiz Zerrouki kon niet meer verwerkt worden door Dirk Abels, die hard in eigen doel schoot: 2-2. Een minuut later nam Twente de voorsprong weer. Gijs Smal zette Cerny aan het werk en die krulde de bal met rechts fraai in de verre hoek: 3-2.

Op dat moment stond Steijn junior al in het veld. De zoon van Sparta-trainer Maurice viel in voor Sadílek en merkte dat zijn ploeg de controle over de wedstrijd in handen had. Toch was er nog ruimte voor een doelpunt en die viel diep in blessuretijd. Na een vrije trap van Vito van Crooij, die op het aluminium uiteenspatte, vuurde Shurandy Sambo de 3-3 tegen de touwen. Dat vierde de rechtsback vervolgens op oliedomme wijze: hij daagde de fans van Twente uit, kreeg zijn tweede gele en dus een rode kaart en zag vanaf de zijkant dat zijn ploeg in ondertal het punt over de streep trok. Een rode kaart voor Jeffrey Rijsdijk, de assistent van Sparta die Julio Pleguezuelo in minuut negen van blessuretijd neerlegde, maakte het plaatje compleet.