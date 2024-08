Sparta en Heracles beginnen seizoen op bloedhete voetbalmiddag met doelpuntloze remise

Sparta Rotterdam en Heracles Almelo zijn het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen met een tamelijk saaie remise. Op een bloedhete voetbalmiddag kwamen beide ploegen niet tot scoren: 0-0. Zo starten de teams van zowel Erwin van de Looi als Jeroen Rijsdijk met een puntje.

Bij Heracles startten veel van de zomeraanwinsten in de basis. Zo was er bijvoorbeeld een plekje voor Feyenoord-huurlingen Shiloh ’t Zand en Mimeirhel Benita. Ook aanwinsten Juho Talvitie (Lommel SK), Ivan Mesik (Pescara), Damon Mirani (FC Volendam) en Daniël van Kaam (SC Cambuur) verschenen aan de aftrap.



Aan de kant van Sparta waren er ook debutanten. De transfervrij overgekomen Boyd Reith (Roda JC) en Teo Quintero (KMSK Deinze) maakten hun Eredivisie-entree. Ook PSV-versterking Mohamed Nassoh begon aan de aftrap.



Op het bloedhete Kasteel was de eerste helft allesbehalve enerverend. Eigenlijk viel de enige echte serieuze kans vlak voor rust, toen Shunsuke Mito zijn man voorbij dribbelde, en de bal in de korte hoek hard naast schoof. Ook het tweede bedrijf liep lang niet over van grote kansen.



Eredivisie FC Twente TWE 2024-08-17T16:45:00.000Z 18:45 Sparta SPA

Eredivisie Heracles HER 2024-08-18T10:15:00.000Z 12:15 PSV Eindhoven PSV

Het grootste gevaar kwam na zeventig minuten van de voet van Bryan Limbombe. Na uitglijden van Boyd Reith kapte de aanvaller zijn directe tegenstander fraai uit en schoot hij snoeihard richting de rechterbovenhoek. De bal vloog echter net naast het doel.

Plots werd de wedstrijd iets bedrijviger. Ook Mario Engels was enkele minuten later dicht bij de openingstreffer. Zijn inzet kon nog net over worden getikt door Nick Olij. Aan de andere kant was er ook gevaar. Een harde voorzet van Djevencio van der Kust bereikte echter geen teamgenoot.



Een schuiver van Pelle Clement zeilde momenten later rakelings naast het doel nadat deze beroerd werd door een Heraclied. Een doelpunt zou echter niet meer vallen op Het Kasteel.