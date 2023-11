Sparta blijft meedoen in de subtop dankzij dubbelslag Bart Vriends

Zondag, 12 november 2023 om 16:25 • Jan Hoeksema

Sparta Rotterdam heeft zondagmiddag een vrij eenvoudige zege geboekt. Op bezoek bij Volendam zegevierde de ploeg van Jeroen Rijsdijk: 1-4. Bart Vriends was met twee doelpunten de grote man aan Spartaanse kant.

Het hoger beroep voor de schorsing van Arno Verschueren laat op zich wachten, dus de middenvelder van Sparta was er gewoon bij in Volendam. Dat kwam goed uit voor de Rotterdammers, want Pelle Clement moest de wedstrijd door een blessure missen. Charles-Andreas Brym begon als linksbuiten. Milan de Haan had wederom een basisplek bij Volendam. De middenvelder scoorde twee keer in zijn laatste drie wedstrijden.

Al na zes minuten spelen kwam de uitploeg op voorsprong. Mio Backhaus werkte in eerste instantie nog een Spartaanse hoekschop weg, waarna Joshua Kitolano opnieuw inbracht. Vriends stond in de zestien klaar om binnen te koppen: 1-0.

Vijf minuten later kwam de thuisploeg langszij. Een fraai afstandsschot van De Haan was Nick Olij te machtig: 1-1. Het is de derde goal in korte tijd voor de middenvelder. Op slag van rust pakten de Rotterdammers weer de voorsprong.

Wederom was daar een fraai doelpunt, ditmaal was Kitolano de gevierde man: 1-2. De Noorse middenvelder had een indrukwekkende rush in en huis wist oog in oog met Backhaus zijn rust te bewaren.

In de tweede helft was het lang wachten op spektakel. Beide ploegen kwamen lang niet tot grote kansen, tot aan de slotfase. Een doorgekopte corner belandde bij Vriends, die zijn tweede van de middag kon binnenwerken: 1-3.

De schade uiteindelijk nog groter voor Volendam. Verschueren had met een laag en kiezelhard schot de 1-4 in huis. De eindstand was allicht enigszins geflatteerd, maar Volendam creëerde in de tweede helft te weinig om recht te hebben op een punt.