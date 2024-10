Spanje rekent ruim af met Servië, ondanks dramatische penalty van Morata

Spanje heeft ook zonder de geblesseerde Lamine Yamal weten te winnen van Servië in de Nations League: 3-0. Aymeric Laporte opende vroeg de score, terwijl Álvaro Morata een gemiste penalty goedmaakte met de tweede treffer. Spanje blijft ongeslagen koploper in poule 4 van de A-divisie met 10 punten uit 4 wedstrijden.

Spanje kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Een kort genomen hoekschop vanaf rechts resulteerde in een doelpunt van Laporte. De verdediger wist bij de tweede paal simpel raak te koppen uit de voorzet van Pedro Porro.

De Europees kampioen ging vervolgens op jacht naar de 2-0, maar had moeite om de wedstrijd in het slot te gooien. Vooral aanvoerder Morata kreeg de nodige kansen. Een kopbal uit een voorzet vanaf links van de spits werd door doelman Predrag Rajkovic knap gered.

Vlak na rust kreeg Morata de ultieme mogelijkheid op de 2-0. Een schot van Porro kwam terecht op de elleboog van een verdediger van Servië en dus kregen de Spanjaarden een penalty. Morata pakte het buitenkansje niet uit en schoot huizenhoog over.

Even later maakte de spits van AC Milan zijn gemiste penalty goed door alsnog de 2-0 te maken. Na een aanval over meerdere schijven wist Fabián Ruiz Morata in de zestien te vinden die met links koelbloedig raak schoot. Het was de 37ste interlandgoal van de 31-jarige Spanjaard.

Met nog een kwartier op de klok moest Servië verder met tien man. De doorgebroken Mikel Oyarzabal werd neergehaald door Strahinja Pavlovíc. De verdediger van AC Milan kreeg in eerste instantie geel, maar die beslissing werd na ingrijpen van de VAR teruggedraaid. De vrije trap werd vervolgens op schitterende wijze door Alex Baena in de verre hoek gekruld: 3-0.