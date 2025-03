Spaanse media zien nationale ploeg paniekaanvallen krijgen door Nederland: 'Geesten doken op'

Zondagavond verloor het Nederlands elftal van Spanje in de Nations League (3-3, 4-5 na strafschoppen). De Spanjaarden treffen in de halve finale Frankrijk. De Spaanse media constateerden dat hun nationale ploeg moeite had met Nederland, maar zagen ook meerdere Spaanse uitblinkers.

AS Diario

AS Diario schrijft over ‘de achtbaan van Lamine.’ De Spaanse krant zag Lamine Yamal een emotionele achtbaanrit doorstaan: “Een nacht vol met kleine wedstrijden, waarbij Lamine alle mogelijke stemmingen meemaakte.”

Maar AS zag dat de FC Barcelona-aanvaller niet scherp was op de plekken waar hij normaal gesproken het scherpst is, namelijk bij het laatste kwart van het veld. Yamal leed 26 keer balverlies over 120 minuten.

Marca

“Mikel Oyarzabal is een levensverzekering”, zo schrijft Marca. De 28-jarige aanvaller is volgens het nieuwsblad een zekerheid voor een doelpunt, zoals in de EK-finale. Oyarzabal scoorde sinds de aanstelling van Luis de la Fuente acht keer. Marca zag de Spanjaard duels met Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke uitvechten alsof hij altijd in de spits stond.

Nederland had veel balbezit, maar Spanje nam het initiatief: “De Spaanse ploeg viel alleen nog aan via de counter, terwijl Nederland meer balbezit had en gevaarlijk werd via afstandsschoten.” Volgens de krant kreeg Spanje paniekaanvallen door Oranje: “De geesten van eerdere uitschakelingen doken op.”

Mundo Deportivo

Mundo Deportivo zag La Roja drie keer een voorsprong verspelen, maar merkte ook gedreven team op: “Spanje begon als een bezetene aan de wedstrijd, erop gebrand om hun tegenstander met een geweldige start te overrompelen.”

De ploeg van De la Fuente had veel moeite met Nederland en kreeg geen grip op het middenveld, waardoor Spanje de voorsprong niet vast kon houden. De Spaanse krant kwam tot de conclusie dat Spanje het ticket naar de Final Four pas na de zesde penalty kon veiligstellen.