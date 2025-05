Spaanse media zien allemaal dezelfde verandering in spel Frenkie de Jong bij FC Barcelona - Real Madrid

Frenkie de Jong kan zijn tweede landstitel in Spanje ruiken. Na de gewonnen Clásico tegen Real Madrid (4-3) en een voorsprong van zeven punten, kan het met drie wedstrijden te gaan bijna niet meer misgaan voor FC Barcelona. Dit is wat de Spaanse pers schrijft over het optreden van De Jong, die met name in verdedigend opzicht van cruciaal belang was.

De Jong stond zondag zoals gewoonlijk in de basis en droeg tevens de aanvoerdersband. Op het middenveld stond hij geposteerd naast Pedri en Dani Olmo, waardoor voor de Nederlander wederom een iets verdedigendere rol was weggelegd.

Die rol vervulde hij zeer verdienstelijk, volgens de Spaanse media. “Soms wordt van hem verlangd dat hij iets meer werk en energie steekt in de verdediging. Vandaag vervulde hij die wens. Tevens was hij aan de bal prominent aanwezig naast Pedri”, zo schrijft Mundo Deportivo, die zijn optredens beschrijft als intens.

“Hij schitterde vandaag niet”, zo schrijft Sport over de eerste helft. “Maar hij stond meestal wel goed opgesteld en greep een aantal keer goed in toen Real Madrid de tegenaanval in wilde zetten. In de tweede helft was het een geweldige vertoning van de Nederlander.”

Ook MARCA schrijft over de ontwikkeling van De Jong in het verdedigende aspect. “Zijn werk is fundamenteel voor het elftal van Hansi Flick. Hij doet zijn verdedigende taken en is overal. Het toont dat hij karakter heeft.”

Door de zege van Barcelona, kan het de landstitel bijna niet meer ontlopen. De voorsprong op Real Madrid is inmiddels opgelopen tot zeven punten, met nog drie competitieduels te gaan.