Spaanse media kijken vol verbazing naar kleurrijke kledingkeuze Memphis

Niet geliefd bij iedereen, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip ook aandacht voor de zeer opvallende kledingkeuze van Memphis Depay voorafgaand aan het Copa del Rey-duel tussen Atlético Madrid en Athletic Club.

In de Spaanse media wordt vol verbazing gekeken naar de outfit waarin Memphis bij het Cívitas Metropolitano verschijnt. De spits van de Madrilenen draagt weliswaar een trainingspak van los Colchoneros, maar daarnaast kiest hij ook voor een lichtblauwe handtas, zonnebril en sjaal. Laatstgenoemde accessoire draagt hij niet om zijn hals, maar om zijn hoofd.

