Spaanse media geven direct hele duidelijke mening over VAR Higler bij Inter - Barcelona

De Spaanse media zijn absoluut niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Szymon Marciniak en de Nederlandse VAR Dennis Higler in de eerste helft van de Champions League-wedstrijd tussen Inter en Barcelona. Met name een gegeven strafschop vlak voor rust leidt tot woede bij de Catalanen, die spreken van een 'al te opzichtig verschil in behandeling' door de arbitrage.

In minuut 43 van het duel werd Inter een strafschop toegekend na een sliding van Barcelona-verdediger Pau Cubarsí op Lautaro Martínez. De beslissing kwam tot stand nadat VAR Dennis Higler Marciniak adviseerde om de beelden aan de zijlijn te bekijken.

Na het bekijken van de herhaling wees de Poolse arbiter alsnog naar de stip, tot groot onbegrip van de verslaggevers van Sport. “Lo está revisando el VAR, increíble. No es penalti en la vida”, werd er live geschreven. Vrij vertaald: “Hij bekijkt het op het scherm... ongelooflijk. Dit is in geen miljoen jaar een penalty.”

De frustratie bij Sport was extra groot omdat even daarvoor een soortgelijke situatie zich had voorgedaan in het strafschopgebied van Inter, bij een actie op Lamine Yamal. Daar werd geen strafschop voor toegekend, en de VAR besloot toen niet in te grijpen. “De situatie met Cubarsí was praktisch identiek aan die met Lamine aan de andere kant. Maar de ene werd wél bekeken en de andere niet.”

Mundo Deportivo wijst op een ander moment dat Barcelona een strafschop had kunnen opleveren. "Op de beelden is te zien hoe Francesco Acerbi de bal met zijn arm wegkaatst na de actie van Dani Olmo. Marciniak heeft het niet gezien, maar het meest opvallende is toch wel het besluit van de VAR, onder leiding van de Nederlander Dennis Higler en met Pol van Boekel als assistent, om de scheidsrechter niet te roepen om het te beoordelen..."

Inter slaat hard toe

Vanaf elf meter liet Hakan Çalhanoğlu zich niet gek maken. De middenvelder schoot onberispelijk raak: 2-0. Sport hield zich niet in en noteerde droog: “Tweede goal van Inter na een penalty die nooit een penalty was. De knock-outfase wordt nu écht ingewikkeld voor Barcelona.”

Barcelona stond bij rust met 2-0 achter en heeft een gelijkspel nodig om een verlenging af te dwingen. Het heenduel eindigde vorige week in 3-3.