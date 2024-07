Gareth Southgate wil nog geen beslissing nemen over zijn toekomst, zo maakt hij na afloop van de verloren EK-finale tegen Spanje (2-1) duidelijk. In gesprek met ITV vertelt de bondscoach van Engeland verder over zijn besluit om aanvoerder Harry Kane vroegtijdig naar de kant te halen.

Kane zat niet goed in de wedstrijd en kwam tot slechts één balcontact in het vijandige zestienmetergebied. Bovendien pakte hij al vroeg in de wedstrijd een gele kaart. Uiteindelijk werd de spits van de Engelsen na iets meer dan een uur spelen vervangen door Ollie Watkins.

“Fysiek is het zwaar voor hem geweest”, vertelt Southgate over de wissel. “Hij kwam tekort in sommige wedstrijden en hij heeft niet helemaal het niveau bereikt waar we allemaal op hadden gehoopt.”

“De wedstrijd was enorm zwaar en we dachten dat Ollie's frisheid ons in staat zou stellen beter te druk te zetten. Uiteindelijk hebben de wisselspelers gedaan wat we van ze gevraagd hebben”, aldus Southgate.

Verder laat de coach weten dat hij nog niet weet of hij bondscoach van Engeland blijft. "Ik denk niet dat dit een geschikt moment is om zo'n beslissing te nemen. Ik moet met de juiste mensen praten. Het is iets voor later."

Kane laat zelf in gesprek met BBC Radio weten dat de nederlaag hem enorm veel pijn doet. Het is de zesde finale waarin Kane als verliezer van het veld stapt.

“Opnieuw een moeilijk moment voor het team en voor mij persoonlijk. Fysiek en mentaal was het een zwaar toernooi. Je komt zo dicht bij een hoogtepunt, hét hoogtepunt van onze carrières, maar daardoor zit iedereen nu op een dieptepunt. We hebben nog geen manier gevonden om die trofee te winnen en dat zal nog heel lang pijn doen”, treurt Kane.