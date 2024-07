Southgate gunt Konsa eerste basisplek en vreest voor kaartenlast bij grote namen

Ezri Konsa verschijnt zaterdagavond aan de aftrap bij Engeland, zo weet The Athletic te melden. De verdediger van Aston Villa neemt tegen Zwitserland de plek in van de geschorste Marc Guéhi.

Guéhi pakte in de achtste finale tegen Slowakije al na drie minuten zijn tweede gele kaart van het toernooi, waardoor bondscoach Gareth Southgate al vroeg wist dat hij zijn opstelling moest wijzigen voor de kwartfinale tegen Zwitserland.

Konsa kwam dit EK slechts in één duel in actie namens the Three Lions. In de verlenging van het duel met de Slowaken viel de mandekker aan het begin van de tweede helft van de verlenging in voor Jude Bellingham.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Met Konsa in de gelederen wist Engeland stand te houden en trok het de 2-1 voorsprong over de streep. Konsa kwam dit seizoen met name als rechtsback in actie namens Aston Villa, maar is van nature een centrumverdediger en daarom een op het oog logische vervanger voor Guéhi.

Buiten de noodgedwongen wissel in het hart van de verdediging lijkt het erop dat Southgate vast zal houden aan de namen die zeer moeizaam wisten af te rekenen met Slowakije.

In dat geval staat Jordan Pickford op doel en wordt de defensie gevormd door Kyle Walker, John Stones, Konsa en Kieran Trippier. Kobbie Mainoo en Declan Rice zijn de aangewezen personen om Bellingham van rugdekking te voorzien. Spits Harry Kane lijkt voorin gezelschap te krijgen van Bukayo Saka en Phil Foden.

Vijf spelers van Engeland staan overigens op scherp en missen bij een gele kaart én winst van Engeland op Zwitserland de halve finale tegen Nederland of Turkije. Het gaat om Bellingham, Mainoo, Trippier, Foden en Conor Gallagher.

Ook bij Zwitserland staan er vijf spelers op scherp, en niet de minsten: Remo Freuler, Dan Ndoye, Ricardo Rodríguez, Vincent Sierro en Granit Xhaka.

Vermoedelijke opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Konsa, Trippier; Mainoo, Bellingham, Rice; Saka, Kane, Foden.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties