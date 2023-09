‘Sorry, maar ik ga niet op Deadline Day nog zo’n overhaaste beslissing nemen’

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Menno Koch, die inmiddels al drieënhalf jaar onder contract staat bij de Bulgaarse topclub CSKA Sofia, waar hij tot nog toe zowel mooie als minder leuke momenten heeft meegemaakt.

“Even tellen hoor… Eén, twee, drie, vier, vijf, dit is mijn zesde trainer sinds ik hier speel”, vertelt Koch. CSKA Sofia was de afgelopen jaren in de Bulgaarse competitie vrijwel altijd best of the rest door tweede te eindigen achter Ludogorets, dat afgelopen juni voor de twaalfde keer op rij landskampioen werd. Met CSKA kent de mandekker nu echter een rommelige start. Het leidde een maand geleden tot het ontslag van trainer Sasa Ilic.

Koch is bezig aan zijn derde seizoen bij CSKA Sofia, de titelconcurrent van Ludogorets.

“Hij is de eerste trainer die het sinds mijn komst in 2021 een vol seizoen heeft volgehouden”, legt Koch uit. “Aan het afgelopen seizoen hield ik wel wat gemengde gevoelens over. Ilic was zeker in het begin nog enorm zoekende naar een vast elftal, maar we deden uiteindelijk wel tot de laatste dag volop mee om het kampioenschap. In de een-na-laatste speelronde speelden we thuis een derby tegen CSKA 1948 Sofia. Het stond 1-1 en vlak voor tijd misten we een strafschop, waardoor Ludogorets de koppositie van ons overnam. Daardoor liepen we het kampioenschap uiteindelijk op één punt mis...”

Tijd om bij te komen van een lang seizoen had Koch vervolgens niet. “Natuurlijk deed het mislopen van de titel wel even pijn. We hadden daarna ook maar heel kort vakantie. De competitie eindigde op 7 juni en op 20 juni moesten we ons weer melden op de club. “Het nieuwe seizoen loopt dus ook nog niet heel lekker. Na een gelijkspel en winstpartij in de competitie stond er een tweeluik tegen Sepsi OSK in de voorronde van de Conference League op het programma. Thuis speelden we heel matig en na die 0-2 nederlaag werd de trainer ontslagen.”

Koch doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar een doorbraak in de hoofdmacht bleef vervolgens uit. De Brabander kwam uiteindelijk tot twee korte invalbeurten, al speelde hij wel 93 officiële duels namens Jong PSV. Via FC Utrecht en NAC Breda belandde hij in 2019 bij het Belgische KAS Eupen. Na twee seizoenen in de Jupiler Pro League koos Koch voor een avontuur bij CSKA Sofia.

De Bulgaarse topclub had hem al eerder op de korrel. In eerste instantie zei hij echter nog ‘nee’ tegen een overstap naar CSKA. “In de zomer van 2020 zochten ze voor het eerst contact met mij, dat was alleen op de laatste dag van de transferwindow om negen uur ‘s avonds. Ik zei: ‘Sorry, maar ik ga niet binnen nu en drie uur zo’n overhaaste beslissing nemen.’ Ik heb ze bedankt voor de interesse en ben me blijven focussen op Eupen. De winter erna was het februari en ging ik ervan uit dat de transferwindow in veel landen zo goed als dicht was. Toen kreeg ik ineens toch een belletje van de eigenaar van CSKA Sofia dat ze nog steeds interesse in mij hadden.”

Voor Koch was de keuze voor CSKA ditmaal wel snel gemaakt. “Bij NAC en Eupen had ik een paar jaar alleen maar tegen degradatie gestreden. Ik was ook wel toe aan een club die om de prijzen meedoet. Daarnaast kon ik bij CSKA Europees voetbal spelen, hetgeen mij ook enorm aantrok. Alles bij elkaar was ik vastbesloten om het avontuur aan te gaan. Ik deed wat navraag bij Jurgen Mattheij, die al bij CSKA speelde. Natuurlijk valt het niet te vergelijken met Nederland of België, maar hij was goed te spreken over de club. Binnen twee dagen ging ik die kant op om er een contract te tekenen. Jurgen heeft me de eerste weken ook echt veel geholpen. Zijn vriendin en die van mij kunnen het ook goed met elkaar vinden, dus dat is ook fijn.”

Koch begon voortvarend bij CSKA Sofia. Hij veroverde direct een basisplaats en won aan het einde van het seizoen de Bulgaarse beker. “Daarna lag ik er alleen een half jaar uit. Ik had in eerste instantie een klein scheurtje in de pees van mijn bovenbeen. Ik ging wel weer gewoon trainen, al voelde het nog steeds niet helemaal oké. Bij een allerlaatste sprint op een training scheurde ik die pees helemaal af en moest ik geopereerd worden in Londen. Daardoor miste ik de gehele eerste seizoenshelft van het seizoen 2021/22.”

Inmiddels speelt Koch alweer drieënhalf jaar in Bulgarije. Bij CSKA maakte hij de nodige ‘ups and downs’ mee, maar spijt van zijn overstap heeft hij zeker niet. “Bij de club kunnen we over alle faciliteiten beschikken die we nodig hebben, het is alleen allemaal wel enorm verouderd. De club gaat over één of twee jaar een nieuw stadion bouwen. Ik verwacht echter niet dat ik het nog mee ga maken dat ik daar in speel. Het huidige stadion is heel oud, dan moet je denken aan schimmel aan het plafond en soms hebben we een kleine lekkage. Zo’n stadion heeft ook wel weer zijn charme, want de club heeft een rijke geschiedenis en Europees ook grote successen beleefd.”

“Een keerzijde is dan wel weer dat we onze Europese wedstrijden niet in ons eigen stadion mogen spelen, omdat het gewoon niet voldoet aan de eisen van de UEFA”, legt Koch uit. “De eerste voorronde nog wel, voor de tweede voorronde kunnen we altijd terecht in het stadion waar ook de nationale ploeg van Bulgarije zijn wedstrijden speelt. Dat ligt in hetzelfde park als ons eigen stadion, zo’n honderd meter verderop. Ik heb niet het gevoel dat de prioriteiten van CSKA bij de faciliteiten liggen, maar als selectie doen we daar totaal niet moeilijk over hoor. We hebben gewoon drie prima velden en bijvoorbeeld ook een ijsbad die we kunnen gebruiken.”

Na 93 officiële duels voor Jong PSV koos Koch in 2017 voor een definitieve overstap naar NAC Breda.

Koch heeft naar eigen zeggen leren omgaan met de verouderde faciliteiten. “Het is voor de club gewoon minder belangrijk. Je merkt ook wel echt een verschil met Nederland, daar is alles wat strikter. Hier in Bulgarije kun je bijvoorbeeld bij de politie altijd wel iets regelen als je een overtreding begaat. Met mondkapjes waren ze tijdens de coronapandemie bijvoorbeeld totaal niet streng. Die moest je alleen in de supermarkt op.”

Bij CSKA staat Koch samen met twee andere Nederlanders onder contract, al moet hij het op veld momenteel zonder hen doen. “Jurgen Mattheij en Bradley de Nooijer zijn allebei lang uit de roulatie door een kruisbandblessure. Eind mei raakten zij vrijwel direct achter elkaar geblesseerd. Bij Jurgen was het alleen zijn kruisband, dus hij moet denk drie maanden revalideren en dan gaat hij weer meetrainen. Bradley moest zich ook echt aan zijn meniscus laten opereren. Ik hoop voor hem dat hij na de winterstop weer aan kan sluiten bij onze selectie.”

Dat Koch momenteel bij een grote buitenlandse club onder contract staat, is volgens hem het beste terug te zien in de enorme supportersschare. De fans hebben hier heel veel passie. Zeker als we de derby tegen Levski Sofia spelen zit het stadion bomvol. Als het even niet zo goed gaat, dan zijn ze ook snel ontevreden, maar als ze achter je staan tijdens grote wedstrijden hoor je echt een muur van geluid. Dat is wel genieten. De beker die we in 2021 wonnen, was de eerste prijs voor CSKA in vijftien jaar tijd. Toen waren de fans natuurlijk heel uitzinnig. Het is ook wel bizar hoe groot deze club binnen Bulgarije is. Overal in het land heb je fans.”

Leven in Sofia

Waar Koch wel het een en ander aan te merken heeft op de faciliteiten bij de club, is hij over het land Bulgarije louter positief. De verdediger had een stereotype beeld van het land, maar laat weten uiteindelijk positief te zijn verrast. “Sofia is een stuk moderner dan ik had verwacht. Het is de grootste stad van Bulgarije, dus ik zit hier wel echt goed. Razgrad, waar Ludogorets zijn wedstrijden speelt, is bijvoorbeeld echt een gat is. Ik heb al een paar andere steden dan Sofia bezocht. Plovdiv is bijvoorbeeld ook echt heel leuk en zeker een aanrader. Wat ik wel grappig vind is dat je hier in het centrum van Sofia nog wel wat van het communistische bewind van vroeger terugziet: van die oude vervallen appartementencomplexen en daarnaast bijvoorbeeld een heel modern en luxe winkelcentrum. Net buiten de ring zie je ook huizen die bijna uit elkaar vallen en daarnaast dan hele mooie villa’s.”

Koch op een sneeuwscooter in het Bulgaarse skigebied Bansko.

“Je hebt hier in Sofia ook heel veel leuke eettentjes, best wel modern”, vervolgt Koch. “Ik weet dat er hier heel veel IT-bedrijven zitten, dus het internet is hier ook heel goed. Dat zijn wel mooie ontwikkelingen. Er zijn steeds meer mensen die in Sofia komen wonen, terwijl men hier voorheen juist weg wilde. Het is een grote stad, maar binnen twintig minuten kun je overal zijn. Als mensen aan mij vragen hoe Bulgaren zijn, zeg ik altijd dat het eerste contact lastig kan zijn. Tegen het norse en ongeïnteresseerd aan. Zeker als je iets in het Engels vraagt kan men wat geïrriteerd overkomen. Maar als je Bulgaren beter leert kennen, dan zie je dat het hele aardige mensen zijn.”

Ook over de natuur is Koch enorm goed te spreken. “Die is hier echt prachtig. Je hebt in de stad heel veel parken. Ik woon zelf buiten het centrum in de bergen, daar heb je een fantastisch uitzicht op het centrum van Sofia. Bij mij achter kun je hiken en fietsen, er is hier dus genoeg te doen. Op twintig minuten rijden heb je hier in de winter ook een mooi en groot skigebied. Zeker in de winter is dat dorp heel sfeervol. Tot slot kan ik iedereen ook aanraden om de Zeven Rila-meren te bezoeken, dat is een groep gletsjermeren, gelegen in het noordwestelijke Rila-gebergte in Bulgarije.”

Toekomstplannen

Koch beschikt bij CSKA Sofia momenteel over een contract dat medio 2024 afloopt. Over een mogelijke verlenging van zijn verbintenis heeft hij nog niet met de club gesproken. “Of ik toe ben aan een nieuwe uitdaging of een stap hogerop? Ik vind het lastig om nu al verder te kijken dan na dit seizoen. Ik ben namelijk ook net vader geworden, dus dat is ook iets wat ik met mijn vriendin moet bespreken. Mogelijk doet de club mij een aanbieding, en is dat dan voor één of voor twee jaar? Misschien wil mijn vriendin wel terug naar Nederland. Daar zou ik zelf niet onwelwillend tegenover staan, maar mijn voorkeur gaat toch uit naar nog een paar jaar bij een buitenlandse club. Onze dochter is nu nog heel jong, dus het is nu wat makkelijker om nog in het buitenland te spelen. Mijn vriendin is toevallig vandaag met de kleine even naar Nederland gegaan, dus ik kan eindelijk weer eens een paar nachtjes doorslapen, haha!

Koch geniet in de bergen van Sofia.