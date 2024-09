Sontje Hansen zet Thomas Beelen voor schut op Snapchat na NEC - Feyenoord

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Sontje Hansen, die Feyenoord-verdediger Thomas Beelen voor schut zet op Snapchat.

Hansen pakte zaterdag met NEC een knap punt tegen Feyenoord. Het voormalig Ajax-talent blonk uit bij de openingstreffer in de eerste helft, waarbij hij Beelen sterk opzij zette en vervolgens de 1-0 tegen de touwen kon schieten. Jordan Lotomba redde in de slotfase een punt voor de Rotterdammers.

“Hij zag mij denk ik niet aankomen”, vertelde Hansen na afloop voor de camera bij ESPN. Daarna vertelt hij dat hij de afgelopen periode veel aan zijn fysieke kracht heeft gewerkt, iets wat hem bij het doelpunt goed van pas kwam.

“Mijn vetpercentage is nu goed en ik ga richting de zeventig kilo. Maar we zijn er nog niet, ik wil stap voor stap beter worden. Je zag het nu bij die goal dat ik mijn lichaam goed gebruik, dus het heeft me zeker geholpen, ja.”

Hansen kon zelf blijkbaar ook nog lang nagenieten van zijn actie. Op Snapchat toont hij beelden van het moment, waarbij hij Beelen uitlacht met de volgende teksten. “Whahaha Beelen wat doe je bro?” en “Slaaplekker” valt er te lezen, met daarbij lachende emoji’s.