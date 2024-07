Heung-min Son reageert op racistische grap die ploeggenoot Rodrigo Bentancur over hem maakte

Heung-min Son heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan nadat Tottenham Hotspur-ploeggenoot Rodrigo Bentancur een nare opmerking over hem maakte. De Uruguayaan grapte op nationale televisie over het uiterlijk van Son en ging later diep door het stof.

Een Uruguayaanse journalist vroeg Bentancur of het niet mogelijk was om een shirt van een Spurs-speler voor hem te regelen. Daarop reageerde Bentancur niet op een al te verstandige manier.

“Die van Sonny”, was de reactie van de middenvelder. “Het zou ook een shirt van zijn neef kunnen zijn, want die lijken toch allemaal op elkaar.”

Veel mensen konden de opmerking van Bentancur niet waarderen en uitten hun onvrede op sociale media. De 26-jarige middenvelder bood vervolgens online zijn excuses aan voor de opmerking.

“Sonny, broer! Ik bied je mijn excuses aan voor wat er is gebeurd, het was gewoon een hele slechte grap. Je weet dat ik van je hou en ik zou je nooit respectloos behandelen of jou of iemand anders pijn doen!”, zo luidt de boodschap.

Reactie Son

Son is donderdag via een Instagram Story ingegaan op de ontstane ophef. "Ik heb met Rodrigo Bentancur gesproken. Hij heeft een fout gemaakt, dat weet hij en hij heeft zijn excuses aangeboden”, schrijft de Zuid-Koreaanse aanvaller.

“Lolo zou nooit opzettelijk iets beledigends zeggen. We zijn broeders en er is helemaal niets veranderd. We hebben dit achter ons gelaten, we zijn een eenheid en we zullen de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer samen zijn om als één man voor onze club te vechten.”

Tottenham schrijft in een statement dat het verdere voorlichting heeft gegeven aan alle spelers binnen de club, in lijn met hun doelstellingen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie. “We staan er volledig achter dat onze aanvoerder Sonny het gevoel heeft dat hij een streep kan zetten onder het incident en dat het team zich kan richten op het nieuwe seizoen dat voor ons ligt. We zijn ontzettend trots op onze diverse, wereldwijde fanbase en spelersgroep. Discriminatie van welke aard dan ook hoort niet thuis bij onze club, in het voetbal of in de maatschappij als geheel.”