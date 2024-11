Sofyan Amrabat schiet Fenerbahçe in minuut 102 naar zege op Trabzonspor

Fenerbahçe heeft de kraker tegen Trabzonspor diep in blessuretijd naar zich toe weten te trekken. De ploeg van José Mourinho keek een kwartier voor tijd door een dubbelslag van Simon Banza tegen een 2-1 achterstand aan, maar vocht zich uitstekend terug in de wedstrijd en na de gelijkmaker van Edin Dzeko maakte Sofyan Amrabat in minuut 90+12 (!) de winnende voor Fenerbahçe, dat dankzij de 2-3 zege nu vijf punten achterstaat op koploper Galatasaray.

Bij Trabzonspor stond Stefano Denswil zoals verwacht aan de aftrap in het hart van de defensie. De ervaren Montenegrijn Stefan Savic ontbrak wegens een blessure. Bij Fenerbahçe waren er basisplaatsen voor onder meer Amrabat, Dusan Tadic en Sebastian Szymanski. Jayden Oosterwolde ontbrak wegens een knieblessure.

Edin Visca kreeg tot tweemaal toe de kans om vanaf rechts een voorzet te geven en zijn tweede pass leverde enorm gevaar op. Via Banza en Bright Osayi-Samuel leek laatstgenoemde een eigen doelpunt achter zijn naam te krijgen, totdat Fener-doelman Dominik Livakovic katachtig redde. De rebound kwam voor de voeten van Anthony Nwakaeme, die hard over knalde.

Ook Fener liet zich niet onbetuigd. Een hoekschop belandde via Szymanski bij Tadic, die teruglegde tot bij Youssef En-Nesyri. De spits hield in eerste instantie in en vuurde daarna alsnog een harde knal af. Trabzon-doelman Ugurcan Çakir had daar een knap antwoord op.

Vlak voor het einde van de eerste helft was het alsnog raak voor de bezoekers uit Istanbul. En-Nesyri week uit naar de linksbuitenpositie en zag Fred het gat induiken dat de Marokkaan achterliet. En-Nesyri gaf perfect voor op Fred, die Çakir van dichtbij kansloos liet: 0-1.

In de blessuretijd van de eerste helft had het nog mooier kunnen worden voor de ploeg van Mourinho, toen Allan Saint-Maximin totaal ongehinderd kon uithalen van een meter of achttien van het doel. De Franse vleugelspeler loste een ziedend schot, dat prachtig werd overgetikt door Çakir.

Trabzonspor kreeg vlak na rust een strafschop mee, toen Alexander Djiku bij het wegwerken van de bal ook het been van Okay Yokuslu raakte. Na tussenkomst van de VAR floot arbiter Oguzhan Çakir voor een strafschop, die werd benut door Banza: 1-1.

Diezelfde Banza werd enkele minuten later lichtjes op zijn enkel getikt door Caglar Söyüncü, die daarmee een strafschop veroorzaakte. Banza pakte zijn verantwoordelijkheid opnieuw en verschalkte Livakovic met een schot door het midden: 2-1.

Fenerbahçe knokte zich knap terug. Een voorzet belandde in de zestien, waar Tadic geen kans tot schieten kreeg in het oerwoud aan Trabzon-verdedigers. De bal kwam uiteindelijk terecht bij Irfan Can Kahveci, die de volledig ongedekte Dzeko uitkoos bij de tweede paal. De Bosniër schoof binnen in de korte hoek: 2-2.

Diep, diep in blessuretijd zorgde Sofyan Amrabat voor enorme ontlading bij Fenerbahçe. De Marokkaans international stond op de juiste plek na een fraaie combinatie tussen Tadic en invaller Filip Kostic en schoof met rechts binnen in de korte hoek: 2-3.