Snelle terugkeer van Lammers in Eredivisie lijkt aanstaande: transfersom bekend

Sam Lammers kan razendsnel terugkeren in de Eredivisie. FC Twente zet momenteel alles op de snelle komst van de 27-jarige spits van Rangers, die het afgelopen half jaar op huurbasis indruk maakte bij FC Utrecht. Twente lijkt in tegenstelling tot Utrecht en NEC aan de financiële voorwaarden voor de transfer te kunnen voldoen, zo meldt De Telegraaf.

Rangers nam Lammers een jaar geleden voor ruim vier miljoen euro over van Atalanta. De geboren Tilburger wist in Schotland niet te aarden, maar herstelde zich op huurbasis bij FC Utrecht. Rangers wil graag van Lammers af, die met een salaris van anderhalf miljoen per jaar zwaar op de begroting drukt.

De verwachting van De Telegraaf is dat een transfersom van drie miljoen euro inclusief bonussen voldoende zal zijn om Lammers los te weken bij Rangers. De spits is bereid om zelf enigszins in te leveren, waardoor FC Twente de afgelopen dagen vertrouwen kreeg in een definitieve deal.

Twente nam in januari afscheid van Manfred Ugalde, die voor liefst dertien miljoen euro werd verkocht aan Spartak Moskou. Als noodverband werd Myron Boadu gehuurd van AS Monaco, maar de aanvaller kon mede door fysieke problemen niet imponeren.

Bovendien was een langer verblijf van Boadu financieel gezien lastig haalbaar voor Twente. De Tukkers probeerden deze zomer om Wout Weghorst naar de Grolsch Veste te halen. De ervaren spits wekte met zijn goede prestaties op het EK met het Nederlands elftal echter meer interesse. Twente heeft de komst van Weghorst inmiddels opgegeven.

Er is Twente veel aan gelegen snel een nieuwe spits aan te trekken, zodat die mee kan doen in de derde voorronde van de Champions League tegen Red Bull Salzburg. De heenwedstrijd is over twee weken, op dinsdag 6 augustus.

Voorlopig bereid Twente zich voor op het nieuwe seizoen met twee centrumspitsen. De ervaren Ricky van Wolfswinkel lijkt voorlopig de eerste man, met daarachter de jonge Lucas Vennegoor of Hesselink, de zoon van oud-international Jan Vennegoor of Hesselink, die momenteel werkzaam is als technisch manager van PSV.

