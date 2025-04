Sneijder reageert op gigantische kritiek die hij kreeg na analyse over vrije trappen van Rice

Wesley Sneijder heeft maandag in Rondo op Ziggo Sport gereageerd op de vrachtlading aan kritiek die de recordinternational kreeg na zijn analyse over de rake vrije trappen van Declan Rice bij Arsenal - Real Madrid (3-0).

Rice betoverde de voetbalwereld een week geleden met twee fantastische vrije trappen tegen Real Madrid, maar Sneijder was niet zo onder de indruk. Over de eerste vrije trap van Rice zei hij: “Het lijkt een beetje gek wat ik nu ga zeggen: dit lijkt heel moeilijk, maar voor een rechtspoot is dit heel makkelijk", zei de oud-middenvelder toen. "Als je een beetje een goede trap hebt, dan is dit een hele makkelijke bal. Als je op het veld staat, zie je dat die bal aan die kant om de muur heen moet. De muur stond te ver naar links."

Over de tweede vrije trap zei Sneijder afgelopen dinsdag: "Ik wil bij deze goal ook een kanttekening plaatsen. Het is van grote afstand. Courtois zie je een stap naar rechts maken, waardoor hij kansloos is in zijn eigen hoek. Dit komt door de onzekerheid van het eerste doelpunt."

Sneijder werd vervolgens overladen met kritiek, bijvoorbeeld in de Engelse media. Maandag kwam de oud-international er in Rondo dus op terug: "Het lijkt alsof ik het die jongen niet gun. Dat heb ik allemaal voorbij zien komen. Ik gun het die jongen van harte. Ik gun hem ook dat tweede doelpunt. Geweldig. Nog nooit een vrije trap gemaakt en dan op zo'n podium... Het zijn twee fantastisch genomen vrije trappen."

Er is volgens Sneijder ook een 'maar'. "Courtois moet bij die tweede vrije trap vertrouwen op zijn muur. Als hij genomen wordt, maakt Courtois een hupje. Hij gokt dus dat hij over de muur wordt geschoten. Als dat gebeurt, gaan we met zijn allen klappen. Als hij blijft staan in zijn eigen hoek, dan kan hij nog zo hard genomen worden, maar dan pakt Courtois hem met zijn lengte met één hand uit de kruising."

Nadat er opnieuw een discussie aan tafel volgt, stelt Sneijder zijn standpunt toch weer bij: "Ik zeg niet dat hij hem had gehad, maar hij had een kans gehad. Nu waren zijn kansen verspeeld. Door die ene stap was hij kansloos."