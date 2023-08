Sneijder onthult welke functie hij mogelijk krijgt bij Ajax, maar heeft twijfels

Woensdag, 2 augustus 2023

Áls Wesley Sneijder op korte termijn een functie krijgt bij Ajax, dan gaat dat om een rol als assistent-trainer. Dat laat de oud-middenvelder weten aan ESPN. Het is echter nog niet zeker of Sneijder dit gaat doen, wat onder meer heeft te maken met het overlijden van zijn moeder onlangs. Eerder op woensdag werd bekend dat Sneijder en de F-Side een verzoenend gesprek hebben gehad, nadat er eerder wrijving tussen beide partijen was ontstaan.

Halverwege juli werd bekend dat de voormalig Oranje-international in gesprek is met directeur voetbalzaken Sven Mislintat over een rol binnen de club. Woensdag komt ESPN met het nieuws naar buiten dat dit zou gaan om een rol als assistent-trainer. Of dit ook op korte termijn gaat gebeuren, is echter nog maar de vraag. “Ik ben nu in het buitenland”, aldus Sneijder. “De privésituatie met mijn moeder heeft er behoorlijk ingehakt. Ik heb inderdaad gesprekken gehad bij Ajax, ook met Maurice Steijn. Het gaat dan over een rol als assistent-trainer. Niet een rol in de directie. Maar ik weet het nog niet. Ik ga nu alles op een rijtje zetten.”

Vorige maand overleed de moeder van Sneijder, Sylvia, op 59-jarige leeftijd. Bij de Utrechtse werd vorig jaar tijdens een vakantie in Turkije kanker geconstateerd. Ondanks dat ze eind vorig jaar schoon werd verklaard, wist ze de strijd niet te winnen. De oud-middenvelder deelde het overlijden van zijn moeder via Instagram met de buitenwereld. 'Rust in Vrede’ en ‘Hou voor altijd van je mama’, schreef hij.

Kou uit de lucht

Enkele weken geleden ontstond er wrijving tussen Sneijder en de F-Side, toen duidelijk werd dat de geboren Utrechter werd gelinkt aan een rol binnen de club. Sneijder heeft zijn liefde voor Utrecht nooit onder stoelen of banken geschoven en dat werd hem niet in dank afgenomen door de fanatieke supportersgroep van Ajax. Zo liet de De F-Side onder meer weten: "Een groot Ajacied (Rinus Michels, red.) zei ooit: ‘Voetbal is oorlog’. Als Sneijder komt, dán is het oorlog.” Woensdag werd bekend dat beide partijen met elkaar hebben gesproken en de kou uit de lucht is.