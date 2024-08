Sneijder kan nauwelijks geloven dat Stengs Feyenoord de rug toekeert

Wesley Sneijder en Marco van Basten kijken op van de aanstaande transfer van Calvin Stengs naar Charlotte FC. Beide heren twijfelen eraan of de middenvelder annex vleugelaanvaller van Feyenoord als 25-jarige over voldoende ambitie beschikt.

''Ik vind het heel opmerkelijk. Ik ben daar nooit geweest, en ik denk dat ik daar ook nooit zal komen'', verwijst Sneijder maandag in Rondo met een kwinkslag naar de nieuwe werkomgeving van Stengs in de Verenigde Staten.

''Maar ik vind het heel opmerkelijk. Stengs lijkt me juist iemand waar nog heel veel progressie in zit'', voegt Sneijder toe aan zijn analyse over de Feyenoorder. Er is ook de nodige verbazing bij tafelgenoot Van Basten.

''Dan ga je niet voor de top. Hoe oud is hij? 25?'', vraagt de voormalig topspits zich af. ''Misschien zit er wel wat achter? Ik vind het heel opmerkelijk'', herhaalt Sneijder nog maar eens.

''Het lijkt wel of je dan gaat rentenieren. Een beetje geld verdienen in het buitenland. Dan ga je niet voor de top'', vindt Van Basten het curieus dat Stengs Europa nu al achter zich laat voor het avontuur in de Major League Soccer.

Eredivisie PEC Zwolle ZWO 2024-08-18T12:30:00.000Z 14:30 Feyenoord FEY

''Ik vind het gek, heel gek. Misschien zit er een verhaal aan'', probeert Sneijder nogmaals een verklaring te vinden. Tafelgenoot Youri Mulder verbaast zich erover dat Feyenoord Stengs na een jaar alweer laat vertrekken.

''Zoveel creativiteit hebben ze ook niet in de ploeg. Hij is best een bepalende speler geweest vorig seizoen. Ook in die Europese wedstrijden. En veel assists'', kijkt ook Mulder op van het besluit van Stengs om Feyenoord te verlaten.