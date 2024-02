Sneijder gelooft ogen niet en wijst Ajax-speler aan die niet bereid is te winnen

Wesley Sneijder ziet weinig bereidheid bij Devyne Rensch. Tijdens de uitzending van Veronica Offside spreekt de analyticus zijn frustratie uit over het gebrek aan de lust om te winnen bij de verdediger van Ajax, die volgens Sneijder hoofdverantwoordelijke is voor het eigen doelpunt van Jorrel Hato in het duel met NEC (2-2).

Afgelopen zondag dribbelde Sontje Hansen vanaf de linkerflank naar binnen en hij gaf mee op Tjaronn Chery, die in alle vrijheid mocht wegdraaien bij Rensch en zijn strakke voorzet in eigen doel gewerkt zag worden door Hato: 1-1.

Sneijder gelooft zijn ogen niet bij het zien van de herhaling van de goal. “Kijk, ik heb Rensch omcirkeld bij de beelden rond de eigen goal van Hato. Moet je kijken hoe makkelijk Chery kan wegdraaien bij Rensch in de zestien meter. Dit kan toch niet?!”

“Daar moet je gewoon kort zitten. In de zestien meter mag je toch nooit zoveel ruimte weggeven. Het is bereidheid om daar kort te zitten. De échte wil om die wedstrijd te winnen. Die bereidheid ontbreekt gewoon bij hem.”

“Daar begint het gewoon. Hij kijkt alleen naar Chery. Het is toch heerlijk als je als middenvelder ineens twee, drie meter in de zestien krijgt en rustig kan opendraaien? Dan is het bingo. Je moet daar gewoon kort zitten”, besluit Sneijder.

Jan Boskamp, eveneens aangeschoven in het programma, stoort zich vooral aan Josip Sutalo. “Ik had het nog met Wim Kieft over Sutalo. Bij Dinamo Zagreb en bij de nationale ploeg speelde hij echt werelds. Maar bij Kroatië staat er een mannetje voor hem: Modric. Dus Sutalo pakt de bal af en levert hem meteen in bij Modric.”

“Modric kan je nog aanspelen als hij tussen vijf man staat, want hij doet er toch wel wat goeds mee. Nu denkt hij dat hij alles zelf moet doen, en daar heeft hij het ontzettend moeilijk mee”, aldus Boskamp.

