Sneijder begrijpt niets van besluit Ajax-trainer Farioli: 'Dat vind ik echt onzin'

Wesley Sneijder snapt er weinig van dat Ajax-trainer Francesco Farioli het seizoen met drie spitsen in wil gaan. Met Wout Weghorst, Brian Brobbey en Chuba Akpom heeft de Italiaan drie keuzes. Sneijder vindt het 'onzin' dat Farioli met drie spelers voor één positie wil, al plaatst hij ook de kanttekening dat er nog iemand kan vertrekken. Vermoedelijk Akpom.

"Er is geen sprake van één duidelijke starter", laat Farioli weten bij Ziggo Sport. "Het is een groep spelers en iedere week evalueren we wie ons de beste mogelijkheid op een overwinning geeft. Natuurlijk is het normaal dat wanneer je de beschikking krijgt over alternatieven, het leven van de coach iets zwaarder wordt."

"Aan de andere kant wil een club als Ajax meedoen in verschillende competities. Dan is het nodig om te beschikken over spelers die je kan inzetten in verschillende soorten wedstrijden. Het zijn spitsen met verschillende kwaliteiten. En veel hangt af van de fitheid, zowel mentaal als fysiek."

Farioli weigert Akpom, die al langere tijd in verband wordt gebracht met een vertrek, af te schijven. "Chuba is cruciaal voor ons geweest in de afgelopen periode. Hij heeft fantastisch werk geleverd tot nu toe. Dus nogmaals: we hebben goede spelers nodig en we kijken ernaar uit om iedereen erbij te hebben met een positieve mindset", aldus Farioli.

Presentator Wytse van der Goot stipt aan dat Farioli niet heeft gezegd dat er iemand weg moet, en dat hij het met drie spitsen wil gaan doen. "Dat vind ik echt onzin", is Sneijder kritisch op die beslissing van Farioli. "Hij zegt dat ze allemaal gelijk zijn en dat ze het allemaal moeten laten zien. Het is een competition. Daar kan geen één spits mee leven."

"Ik bedoel: een spits hoor je vertrouwen te geven, ook bij een minder goede wedstrijd. En dat je de kans krijgt om je te herpakken. Als je dan bij het minste of geringste een spits eruit gaat halen omdat hij geen goal heeft gemaakt, en dan weer naar de volgende gaat, dan maak je die gasten kapot."

"Dat willen die spelers gewoon niet horen. Concurrentie is absoluut lekker, maar niet met zijn drieën", vertelt Sneijder, die ook een kanttekening plaatst. "Hij zal natuurlijk niet zeggen dat er eentje weg moet. Want als dat niet gebeurt, dan zit je met een speler die net hoorde dat hij weg moest. Het is logisch dat hij het zegt, maar eigenlijk moet je de vraag stellen als er één weg is", aldus Sneijder.