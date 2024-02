Smeets geagiteerd na verlies tegen Jong Ajax: ‘De hele wedstrijd doet hij stoer’

Bryan Smeets heeft zich tijdens de uitwedstrijd tegen Jong Ajax (3-0 verlies) mateloos gestoord aan het optreden van scheidsrechter Kevin Puts. De middenvelder van MVV Maastricht werd maandagavond getorpedeerd door Kian Fitz-Jim, maar dat ontging Puts. Onbegrijpelijk, vindt Smeets.

MVV had maandagavond weinig in de melk te brokkelen tegen de beloften van Ajax. De Limburgers zagen nieuwkomer Julian Rijkhoff tweemaal scoren en ook Nassef Chourak deed een duit in het zakje.

"Gevoelsmatig liepen we vanaf het eerste moment achter de feiten aan", begint Smeets zijn analyse bij ESPN. "We kwamen geen moment in de wedstrijd, kregen het niet voor elkaar om een vuist te maken. We hebben Ajax in hun kwaliteit laten komen en dat hebben ze negentig minuten lang gedaan."

Bryan Smeets was niet blij met de arbitrage vandaag ?? "Je fluit gewoon k*t, klaar." ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 12, 2024

"Zij stonden heel goed, daar hadden wij geen antwoord op. In de eerste helft hadden we een paar momenten dat we goed druk zetten, maar dan was de eindpass niet nauwkeurig. Dat was jammer."

Smeets werd zelf stevig aangepakt door Fitz-Jim, die zijn voet op het onderbeen van de middenvelder van MVV plantte. "Dit is voor mij onbegrijpelijk dat daar niks mee wordt gedaan", aldus Smeets.

"Ik snap niet dat de arbitrage dit niet ziet. Hij (Fitz-Jim, red.) zet hem er vol op, maar hij krijgt niet eens een kaart, niks. Dan loopt hij (Puts, red.) weg en heeft hij nul komma nul respect naar mij toe. Dan doet hij stoer en arrogant. Dat was de hele wedstrijd al zo, dat ik dacht: je fluit gewoon kut, klaar!"

"Ik heb tegen hem gezegd dat hij geen respect heeft. Kom dan gewoon naar me toe, desnoods in de rust. Maar dat je dat niet ziet is voor mij onbegrijpelijk. Hij liet mij daarna ook een paar seconden bewust aan de kant staan. Dat zegt voor mij genoeg over zo'n persoon."

Onderaan de streep vindt Smeets de nederlaag terecht. "Het was vandaag geen goede wedstrijd van ons. Jong Ajax heeft dik verdiend gewonnen. We kwamen er niet aan te pas. Ik had er veel meer van verwacht."

