Smaakmaker van het afgelopen seizoen vertrekt uit de Eredivisie

Osame Sahraoui staat op het punt om te vertrekken bij sc Heerenveen, zo meldt Voetbal International. De smaakmaker van het afgelopen Eredivisie-seizoen vertrekt naar Frankrijk voor een contract bij Lille OSC.

Dat de verregaande interesse uit Frankrijk komt is niet geheel verrassend te noemen. Nadat eerder OGC Nice al interesse toonde in Sahraoui, beschikt nu Lille over de beste papieren. De buitenspeler zou zelfs al in Frankrijk zijn voor de medische keuring.

Lille toonde in de winterstop ook al belangstelling in Sahraoui, maar zag toen een bod van zeven miljoen euro worden afgewezen. Nu wordt tussen de zeven en acht miljoen euro betaald, zo is de verwachting.

Heerenveen kan middels bonussen nog een iets hoger bedrag uit de transfer slepen. Ook gaat een deel van de som naar Vålerenga, de club die anderhalf jaar geleden een doorverkooppercentage bedong bij de transfer naar Heerenveen.

De transfer van Sahraoui komt mede tot stand doordat Lille flink heeft verdiend aan de transfer van Leny Yoro naar Manchester United. De verdediger vertrok eerder deze zomer voor zo'n 60 miljoen euro naar Old Trafford.

Een vertrek in de zomerse transferwindow komt zowel voor Sahraoui als Heerenveen niet ongelegen. De sterspeler hunkert naar een vervolgstap en zijn werkgever kan het geld bij een toekomstige transfer goed gebruiken om de financiële tekorten te dichten.

Ondanks dat Heerenveen zelf een teleurstellend seizoen kende, de club wist al vrij snel voor het einde van de competitie dat meedoen aan de play-offs voor Europees voetbal een illusie was, kon Sahraoui terugkijken op een uiterst succesvol seizoen.

In 31 Eredivisie-duels scoorde de buitenspeler 8 keer en gaf hij evenveel assists. Bij de Friezen heeft Sahraoui nog een contract tot juni 2026. Transfermarkt taxeert zijn transferwaarde op 8,5 miljoen euro.