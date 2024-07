Smaakmaker van Almere City FC gaat carrière vervolgen bij FC Utrecht

FC Utrecht huurt Yoann Cathline komend seizoen van Lorient. Dat meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zondagochtend via X. De 21-jarige buitenspeler was vorig seizoen ook al actief in de Eredivisie: toen ook op huurbasis, in het shirt van Almere City FC.

“Ik heb begrepen dat Utrecht een akkoord heeft bereikt om Yoann Cathline van Lorient te huren”, aldus Romano op X. “Er is ook sprake van een koopoptie. De medische testen staan voor maandag op het programma.”

Cathline staat sinds medio 2022 onder contract bij Ligue 2-club Lorient, dat hem destijds overnam van EA Guingamp. In zijn eerste seizoen voor Lorient kwam de Fransman nog tot 26 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde.

Vorig seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Almere, dat zich met hem als een van de smaakmakers wist te handhaven in de Eredivisie. Cathline speelde 31 officiële wedstrijden voor Almere, waarin hij goed was voor zes goals en vier assists.

Bij de club uit Flevoland speelde Cathline regelmatig als wingback aan de linkerkant, en daar maakte hij vaak indruk. "Hij is gewoon heel gevaarlijk in de één-tegen-één", zei ESPN-analist Kees Luijckx in maart bijvoorbeeld bij De Eretribune.

"En hij kan versnellen, hij houdt de controle over z'n actie. Ze moeten hem echt vaker gaan zoeken, want dan is hij gevaarlijk. Ik vind dit echt een interessante speler. Driouech kon naar PSV en Feyenoord, daar was veel interesse voor. Ik vind hem ook echt wel minimaal gelijk daaraan”, aldus Luijckx.

Cathline, een 1.76 meter lange rechtspoot, wordt alweer de tiende versterking voor Utrecht deze transferperiode. Eerste legden de Domstedelingen al Miguel Rodríguez, Paxten Aaronson, Tom de Graaff, Matisse Didden, David Min, Alonzo Engwanda, Siebe Horemans, Noah Ohio en Ryan Flamingo vast. Laatstgenoemde werd overigens vrijwel meteen doorverkocht aan PSV.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!