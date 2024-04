Smaakmaker uit succesjaar 2014 wil terug naar PEC: ‘Als ze bellen kom ik meteen’

Kamohelo Mokotjo keert dolgraag terug naar PEC Zwolle, zo laat de Zuid-Afrikaan weten in een interview met de Stentor. De defensieve middenvelder speelde in het succesvolle seizoen 2013/14 namens de Blauwvingers en nog altijd bewaart hij warme herinneringen aan zijn tijd in de hoofdstad van Overijssel.

Met PEC won hij in 2013/14 op sensationele wijze de KNVB Beker door Ajax met 5-1 te verslaan en aan het begin van de jaargang 2014/15 wist hij ook de Johan Cruijff Schaal te pakken door hetzelfde Ajax met 0-1 dwars te zitten. Het was de laatste wedstrijd van Mokotjo in blauwwitte dienst, daar hij de overstap maakte naar provinciegenoot FC Twente. De mooiste tijd van zijn loopbaan beleefde hij, naar eigen zeggen, echter in Zwolle.

Wat kan de inmiddels 33-jarige Mokotjo nog betekenen voor PEC? “Nou, veel”, begint hij. “Ik ben weliswaar 33 jaar, maar ik voel me 28. Ik ben in goede conditie en heel fit. Daarnaast is het een voordeel dat PEC niet meer op kunstgras speelt, maar op natuurgras. Dat helpt ook op mijn leeftijd.”

“Als PEC mij een contract aanbiedt, keer ik direct terug. Ik ben een nostalgisch persoon, weet je”, vertelt hij. De 23-voudig international van Zuid-Afrika is zelfs bereid om eerst een paar weken op proef te komen, zodat zijn fitheid en waarde geanalyseerd kunnen worden.

Reactie Coonen

Mark Coonen, de technisch directeur van PEC, heeft ook gereageerd op de open sollicitatie van de middenvelder. “De zaakwaarnemer van Mokotjo kan mij altijd bellen, maar dat betekent niet dat we hem direct een contract aanbieden. Ik vind het sowieso een gekke vraag, omdat het heel suggestief is. Maar Mokotjo heeft dit jaar in Zuid-Afrika best wel aardig gepresteerd, dus als hij zegt: ‘Ik wil op het trainingsveld laten zien hoe goed ik nog ben’, mag hij me altijd bellen.”

Mokotjo werd vorig jaar ook al eens aangeboden bij de Zwollenaren, maar de td ging daar toen niet op in. “Ik ga daar weliswaar over, maar het gaat altijd in overleg met de scouting. Hebben zij hem goed in beeld? Wat hebben we nu en op onze scoutingslijst staan en is het de moeite om hem te laten komen? Maar de telefoon nemen we voor een jongen als Mokotjo altijd op.”

Mokotjo werd in augustus 2009 door Feyenoord naar Europa gehaald. Bij de Rotterdammers kwam hij tot 38 wedstrijden en werd hij tussentijds verhuurd aan stadgenoot Excelsior. Na zijn vertrek bij Twente was de in Odendaalsrus geboren middenvelder nog actief bij Brentford en FC Cincinnati, voordat hij zich in de winter van 2023 aansloot bij het Zuid-Afrikaanse Sekhukhune United FC.

