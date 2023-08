Slot zet Zerrouki op de bank; Wellenreuther vervangt geblesseerde Bijlow

Zondag, 20 augustus 2023 om 13:27 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:27

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor het duel met Sparta Rotterdam. De oefenmeester voert drie wijzigingen door ten opzichte van het 0-0 gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Justin Bijlow ligt wekenlang uit de roulatie vanwege een polsblessure en wordt vervangen door Timon Wellenreuther. Thomas Beelen vervangt de geschorste Bart Nieuwkoop, terwijl Quinten Timber de voorkeur krijgt boven Ramiz Zerrouki. De wedstrijd begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Doelman Wellenreuther staat onder de lat en ziet een viermansverdediging voor zich staan. Lutsharel Geertruida schuift door de schorsing van Nieuwkoop door naar de rechtsbackpositie, zodat er een plekje vrijkomt voor Beelen in het centrum. Hij vormt met Dávid Hancko het Rotterdamse centrum, terwijl Quilindschy Hartman de linksback is. Mats Wieffer en Timber zijn de controleurs op het middenveld, waardoor Zerrouki genoegen moet nemen met een reserverol. Calvin Stengs staat op 10. Spits Santiago Giménez wordt tot slot geflankeerd door Alireza Jahanbakhsh (rechts) en Igor Paixão (links).

Na het uitermate succesvolle vorige seizoen was het de vraag hoe Sparta in Zwolle voor de dag zou komen. De Kasteelheren stelden niet teleur en waren de baas tegen PEC: 1-2. Trainer Jeroen Rijksdijk kan weer beschikken over smaakmaker Koki Saito, die vorige week nog ontbrak. Ondanks het geweldige vorige seizoen was Sparta in april dit jaar niet opgewassen tegen zijn stadgenoot. Op Het Kasteel werd het 1-3, ondanks een fraaie gelijkmakende kopgoal van de inmiddels naar Vitesse vertrokken Mica Pinto. Rijsdijk stelde tegenover Rijnmond kansen te zien voor zijn ploeg. "Ze zijn fit, tactisch heel flexibel. En dat team hebben ze nog steeds staan, al zijn ze door wat wijzigingen logischerwijs nog zoekende naar de basiself."

Bij Feyenoord was het deze week de vraag wie de plek van de geschorste Nieuwkoop zou innemen. Aanvoerder Gernot Trauner is inmiddels weer twee weken aan het trainen, maar een basisplaats komt nog net te vroeg voor de Oostenrijker. Beelen mag zich daarom opmaken voor een basisplaats. "Hij heeft in de afgelopen wedstrijd met zijn invalbeurt aangetoond dat het talent dat ze zagen bij Zwolle, ook in deze zestig minuten bevestigd is", liet Slot weten. Beelen voorkwam een nederlaag tegen Fortuna met een uiterste sliding voor de doellijn. Een andere tegenvaller is de absentie van Bijlow. 1908.nl bracht zaterdagavond het nieuws dat de doelman een twijfelgeval was en nu blijkt hij daadwerkelijk niet te kunnen spelen.

Opstelling Sparta Rotterdam: n.n.b.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Jahanbakhsh, Giménez, Paixão.