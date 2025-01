Slot wordt beschuldigd van 'oneerlijke tactiek' met Liverpool tegen Forest: 'Dit moet aangepakt worden'

Liverpool had dinsdagavond enorme moeite met tegenstander Nottingham Forest (1-1). De manier waarop de ploeg van Arne Slot uiteindelijk een punt wist binnen te slepen wordt door Keith Hackett, voormalig scheidsrechtersbaas van het Engelse voetbal, als 'unfair' betiteld.

Forest nam dinsdag in de Premier League-wedstrijd tegen Liverpool al in de achtste minuut de leiding via een goal van Chris Wood. Liverpool voerde daarna de druk op, maar kwam niet tot veel uitgespeelde kansen. In de 66ste minuut maakte invaller Diogo Jota uit een hoekschop nog wel gelijk: 1-1.

Voormalig scheidsrechter Hackett plaatst vraagtekens bij de manier waarop het doelpunt van Liverpool viel. De oud-arbiter, die tussen 1972 en 1992 actief floot, wijst daarbij op de rol van Cody Gakpo. De linksbuiten van Liverpool ging bewust voor doelman Matz Selz staan, die daardoor gehinderd werd in zijn beweging richting de voorzet van Konstantinos Tsimikas.

"Het is duidelijk een van de 'duistere kunsten' in het voetbal op dit moment hoe teams een van hun aanvallers op de keeper positioneren", aldus Hackett tegenover Football Insider. "Het is natuurlijk wel zo dat dat niemand een bepaalde ruimte op een voetbalveld in zijn bezit heeft."

"Toch beschouw ik het als een oneerlijke tactiek", zegt de oud-scheidsrechter, die overigens niet vindt dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden. "Als ik naar de herhalingen kijk, is er geen manier waarop de VAR kan ingrijpen."

Hackett vindt dat 'het probleem' door de keepers zelf aangepakt moet worden. "Gezien het feit dat dit al langere tijd aan de hand is had ik verwacht dat doelmannen en keeperstrainers een manier zouden hebben gevonden om het te bestrijden."