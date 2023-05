Slot schuift met Wieffer waardoor Timber start bij Feyenoord in Emmen

Zondag, 21 mei 2023 om 13:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:45

Arne Slot heeft de opstelling bekendgemaakt van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen laagvlieger FC Emmen van zondag. Vanwege blessures ontbreken Marcus Pedersen en Gernot Trauner in de achterhoede van de Rotterdammers. Mats Wieffer schuift hierdoor een linie terug en Quinten Timber keert terug op het middenveld van de landskampioen. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 2.

De constant aan Tottenham Hotspur gelinkte Slot kiest in Emmen op doel zoals verwacht voor Justin Bijlow. De verdediging van de bezoekers uit Rotterdam bestaat van rechts naar links uit Lutsharel Geertruida, Wieffer, David Hancko en Quilindschy Hartman. Het middenveld van de kersverse kampioen wordt gevormd door Timber, Kökçü en Sebastian Szymanski. In de voorhoede moet de aanvoer richting Santiago Giménez komen van Igor Paixão en Oussama Idrissi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Emmen staat op de gevreesde zestiende plaats, maar heeft met één punt achterstand op Excelsior nog volop mogelijkheden om de play-offs te ontlopen. Bovendien heeft Emmen (-29) een aanzienlijk beter doelsaldo dan Excelsior (-41). De ploeg van Dick Lukkien heeft met Feyenoord en FC Utrecht echter een zwaar resterend programma en zal dus ergens moeten verrassen. De club uit Drenthe zal hopen dat Feyenoord na de behaalde titel minder scherp voor de dag komt. Aangewezen man om de ploeg van Slot pijn te doen is Lucas Bernadou. De Fransman was dit seizoen goed voor twee treffers en vier assists. Vijf van die bijdrages kwamen tegen clubs uit de top vier: PSV (goal, assist), Ajax (twee assists) en AZ (assist). Lukkien kiest er echter voor om hem op de bank te houden voorlopig.

Na het behalen van de titel heeft Feyenoord een nieuw doel uitgesproken. In het seizoen 1972/73 behaalden de Rotterdammers omgerekend 85 punten en dat is tot op de dag vandaag het clubrecord. Momenteel staan de Zuid-Hollanders op 79 en dus zijn er twee zeges nodig om die prestatie te evenaren. Daarnaast verloor Feyenoord alleen in het seizoen 1969/70 maximaal eenmaal. Dit seizoen verloor de club alleen van PSV (4-3). Giménez kan zich nog kronen tot Eredivisie-topscorer. De Mexicaan heeft momenteel twee doelpunten minder dan leider Sydney van Hooijdonk (17). Feyenoord is gewaarschuwd, daar Emmen dit seizoen op De Oude Meerdijk ongeslagen is gebleven tegen PSV (1-0) en Ajax (3-3).

Opstelling FC Emmen: Van der Hart; Te Wierik, Araujo, Veldmate, Burnet; Veendorp, El Messaoudi, Romeny, Diemers; Antonisse, Zivkovic

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Wieffer, Hancko, Hartman; Timber, Kökçü, Szymanski; Paixão, Giménez, Idrissi