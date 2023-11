Slot: ‘Hij ondergaat nog een MRI-scan, maar die ligt er wel een paar weken uit’

Bart Nieuwkoop en Alireza Jahanbakhsh missen dinsdagavond de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Atlético Madrid in de Champions League. De rechtsback liep zaterdag in het gewonnen Eredivisie-duel met Excelsior (2-4) een hamstringblessure op en is naar verwachting weken uit de roulatie.

"Nieuwkoop krijgt nog een MRI-scan, maar die ligt er wel een paar weken uit", zegt trainer Arne Slot tijdens de voorbereidende persconferentie op het duel met Atlético.

“En voor Jahanbakhsh komt het duel met Atlético ook te vroeg. Ze zijn er niet bij.” De dertigjarige vleugelaanvaller keerde vorige week eerder terug van een interlandperiode met Iran door een blessure.

Trauner is daarentegen wel fit genoeg om in de basis te starten. De Oostenrijker kampt vaker met pijntjes en is nog niet in staat om drie wedstrijden in een week te spelen.

Afgelopen zaterdag bleef hij tijdens de gewonnen Rotterdamse derby tegen Excelsior (2-4) negentig minuten op de bank. De verwachting is dat hij zondag in de Eredivisie-topper tegen PSV ook vanaf het eerste fluitsignaal kan starten.

Vooruitblik op clash met Atlético

Slot weet dat Feyenoord dinsdag een hoog niveau moet halen, wil het kunnen winnen van Atlético. “We moeten goed aan de bal zijn, geen kansen weggeven, en zelf effectief zijn voor de goal.” Als dat nog niet genoeg is voor de overwinning, rekent de trainer op de achterban. "Dan hopen we uiteraard ook een stukje op de magie van De Kuip.”

Feyenoord staat na vier speelrondes derde in Groep E van de Champions League. De Rotterdammers hebben zes punten, Lazio zeven en koploper Atlético acht. Celtic staat met slechts één punt onderaan in de poule.