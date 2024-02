Slot geniet van piepjonge Feyenoord-debutant: ‘Hij is niet bang om te spelen’

Arne Slot is tevreden over de invalbeurt van Feyenoord-talent Givairo Read tegen AS Roma (1-1). De Amsterdamse rechtsback kwam twaalf minuten voor het laatste fluitsignaal binnen de lijnen en liet een goede indruk achter als vervanger van Bart Nieuwkoop. Bij Read zelf overheerst vooral de trots.

Omdat Read voor het grote publiek nog onbekend is, vertelde Slot in gesprek met ESPN meer over de felle vleugelverdediger. “Het is een jongen die vanaf de winterstop bij ons meetraint. Die hebben we afgelopen zomer van FC Volendam overgenomen. Heeft eerst een half jaar bij Robin van Persie bij Onder 18 gezeten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Inmiddels is Slot overtuigd dat Read kan aanhaken. “Hij heeft een aantal kwaliteiten waar ik van hou. Hij is snel en niet bang om te spelen. Dat laatste is niet onbelangrijk als je plotseling De Kuip in moet.”

Voor Read werd het donderdag een avond om nooit meer te vergeten. “Ik sta hier met een superblij gevoel. Ik heb er geen woorden voor”, aldus de gretige verdediger op Feyenoord ONE.

Read hoorde pas op woensdag dat hij deel zou uitmaken van de wedstrijdselectie. “Daar was ik wel blij mee. Lutsha(rel Geertruida, red.) is natuurlijk ziek, dus Marcos López en ik waren de enige verdedigers op de bank. Daardoor had ik wel al een voorgevoel, maar zeker weet je het nooit.”

“Het gaat allemaal sneller dan verwacht”, aldus Read over zijn ontwikkeling. “Ik vind alles leuk en goed om mee te maken. Ik ben op de goede weg en moet zo door blijven gaan, dan komt alles vanzelf.”

De piepjonge (2 juni 2006) Read maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van FC Volendam naar Feyenoord. Namens de Palingboeren had hij zijn debuut in de Eredivisie reeds gemaakt. De jeugdinternational speelt bij Feyenoord inmiddels met rugnummer 26, waardoor het erop lijkt dat hij definitief is overgeheveld naar de Rotterdamse hoofdmacht.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties