Sleutelspeler is bezig aan laatste weken bij Twente: ‘De club wil mij verkopen'

Michel Sadílek verwacht aan zijn laatste weken bezig te zijn als speler van FC Twente, zo heeft hij verteld in een podcast in zijn thuisland Tsjechië. De middenvelder staat naar eigen zeggen op de nominatie om verkocht te worden.

De woorden van Sadílek zijn opvallend te noemen, daar de Tsjech dit seizoen een van de absolute steunpilaren was in het elftal van Joseph Oosting met 38 wedstrijden in alle competities.

De reden dat Twente aan een verkoop zit te denken zou kunnen zijn dat Sadílek nog een contract voor een jaar heeft. Dat maakt dat de Champions League-deelnemer nu nog iets aan hem kan verdienen.

"Er gebeurt veel om me heen", vertelt Sadílek in de Kavárna Podcast. "Dit zou mijn laatste seizoen zijn bij Twente, maar de club heeft de optie in het contract gelicht."

"Na het Europees kampioenschap wil de club mij verkopen en dat vind ik logisch. Ik heb ook aangegeven dat ik een stap wil maken." Wel stelt Sadílek een belangrijke voorwaarde aan zijn vervolgstap.

"Ik heb de club gezegd dat de volgende stap een logische voor mijn carrière moet zijn", vervolgt hij. "Als er niets komt waar ik een goed gevoel bij heb, dan wil ik niet weg. Dan wil ik verlengen, want ik wil FC Twente niet transfervrij verlaten."

"De club moet ook wat geld aan mij overhouden. Ze namen mij over van PSV en ik wil de club daarvoor terugbetalen." Duitsland, Italië en Spanje zijn de favoriete bestemmingen van de defensieve middenvelder.

"Italië en Spanje zijn ook voor het leven naast voetbal prachtig, met name voor familie. In Duitsland ben ik dicht bij thuis, zodat ik familie en vrienden vaker kan zien. Elk land heeft voor- en nadelen, maar als er een goede club komt met een mooi plan, dan zal ik dat zeker niet afwijzen."

Sadílek kwam drie jaar geleden op huurbasis over van FC Twente, waarna de Tukkers hem twee jaar geleden definitief overnamen voor zo'n anderhalf miljoen euro. Intussen staat de teller op 91 wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde en 8 keer aangever was.

