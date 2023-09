Slechts een van twee nieuwkomers in basis bij PSV; wedstrijd start later

Zaterdag, 16 september 2023 om 18:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:55

De opstelling van PSV voor het duel met NEC is bekend. Trainer Peter Bosz kiest ervoor om nieuwelingen Armel Bella-Kotchap in de basisopstelling te posteren. Dat gaat verrassend ten koste van Olivier Boscagli, die volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad 'gewoon' inzetbaar is. De van Napoli overgenomen Hirving Lozano begint op de bank. De wedstrijd begint om 20:10 uur. Dat is tien minuten later dan gepland. De VAR is te laat in Eindhoven. Het duel is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez verdedigt het doel van de Eindhovenaren. De verdediging, van rechts naar links, wordt gevormd door Sergiño Dest, André Ramalho, Bella-Kotchap en Patrick van Aanholt. Jerdy Schouten schuift ten opzichte van het gewonnen duel met RKC Waalwijk (0-4) door naar het middenveld, waar hij een blok vormt met Joey Veerman. Ismael Saibari moet op 10 voor de creativiteit zorgen richting aanvallers Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Noa Lang.

Het nog foutloze PSV kampt vooral met luxeproblemen. De Eindhovenaren spelen woensdag in de Champions League tegen Arsenal en zullen hun smetteloze status in de Eredivisie vóór die kraker willen behouden. De statistieken zijn zeer hoopgevend. PSV verloor in 42 thuiswedstrijden tot nu toe niet één keer van NEC (W:38, G:4). Slechts drie Eredivisie-clubs kregen het voor elkaar om minstens zo lang ongeslagen te blijven tegen een specifieke tegenstander. Het duel met de Nijmegenaren zal bovendien nostalgisch aanvoelen voor de PSV-fans. Philips keert namelijk eenmalig terug op de borst als hoofdsponsor. Dat is ter ere van de sponsorverbintenis tussen PSV en Philips, die al 110 jaar loopt: een wereldrecord.

Hoewel de meeste transfermarkten gesloten zijn, nam NEC donderdag nog afscheid van Pedro Marques. De Portugees trekt op huurbasis naar Apollon Limasol, dat bovendien een optie tot koop heeft bedongen. Trainer Rogier Meijer kent met name achterin de nodige kopzorgen. Bram Nuytinck en Philippe Sandler zijn er namelijk niet bij. Laatstgenoemde maakte twee weken geleden tegen Sparta Rotterdam (1-1) zijn rentree na maandenland blessureleed, maar heeft een reactie overgehouden aan dat duel. Brayann Pereira viel op Het Kasteel uit met een schouderblessure, maar bleek fit genoeg om mee te reizen naar het Philips Stadion. Vorig seizoen eindigde het duel in 2-4, mede door een dubbeslag van Luuk de Jong.

Opstelling PSV: Benítez; Dest, Ramalho, Bella-Kotchap, Van Aanholt; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling NEC: Cillessen; Pereira, Ross, Verdonk, Baas; Matsson, Proper, Schöne; Hansen, Ogawa, González.