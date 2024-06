‘Slecht nieuws voor Dumfries: Inter spot mogelijke concurrent in de Eredivisie’

Yukinari Sugawara is serieus in beeld bij Inter en Atalanta, zo verzekert La Gazzetta dello Sport woensdag. De 23-jarige rechtsback van AZ is bij Inter de mogelijke vervanger van Denzel Dumfries, mocht de international van Oranje besluiten deze zomer te vertrekken. De vraagprijs van Sugawara, die bij AZ vastligt tot medio 2025, ligt naar verluidt rond de tien miljoen euro.

Naast Inter en Atalanta zijn ook enkele clubs uit de Premier League in de markt voor Sugawara, voegt de Italiaanse krant toe aan de berichtgeving rondom de Japanner. Sugawara lijkt AZ sowieso deze zomer te verlaten, daar hij een jaar later gratis de deur kan uitlopen. Op deze manier kunnen de Alkmaarders nog een miljoenenbedrag aan zijn vertrek overhouden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

La Gazetta dello Sport roemt het feit dat Sugawara in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de beste verdedigers in de Eredivisie. Hij beschikt daarnaast over het nodige loopvermogen, waardoor Sugawara de rechterflank kan bestrijken. Dat valt in de smaak bij Simone Inzaghi en Gian Piero Gasperini, de trainers van respectievelijk Inter en Atalanta.

De Italiaanse clubs moeten wel haast maken, want AZ wil op korte termijn weten wat er met Sugawara gaat gebeuren. De nummer vier van afgelopen seizoen zag eerder AS Roma al afhaken voor Vangelis Pavlidis. Volgens Calciomercato weigeren de Romeinen om te voldoen aan de vraagprijs van twintig miljoen euro.

Mocht Sugawara voor een contract bij Atalanta kiezen, dan wordt de Japanner ploeggenoot van Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Mitchel Bakker en Hans Hateboer. De kans is echter groot dat Koopmeiners Bergamo spoedig verlaat, daar Juventus serieus overweegt de middenvelder aan te trekken.

Sugawara werd medio 2019 op huurbasis overgenomen van het Japanse Nagoya Grampus. Een jaar later nam AZ de rechtsbenige verdediger definitief over. De teller staat inmiddels op 198 wedstrijden (14 goals en 29 assists). Prijzen wisten Sugawara met AZ niet te veroveren.

Holm

Naast Sugawara gaan Atalanta en Inter ook de strijd aan om de handtekening van Emil Holm. Atalanta huurde de Zweedse rechtsback annexafgelopen seizoen van Spezia en kan hem voor 8,5 miljoen euro definitief overnemen. Een besluit hierover is echter nog niet genomen.

Inter denkt volgens La Gazzetta dello Sport ook over het aantrekken van Holm, mocht Dumfries daadwerkelijk uit Milaan vertrekken. De Nederlander is onder Inzaghi niet altijd verzekerd van een basisplaats, waardoor er geruchten zijn ontstaan over een mogelijke zomertransfer.

