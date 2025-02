Slecht nieuws voor Ajax en Farioli: steraanvaller ontbreekt op afsluitende training

Het is hoogst onzeker of Brian Brobbey donderdag in actie komt voor Ajax tegen Union Sint-Gillis. Voetbal International weet te melden dat de eerste spits van de Amsterdammers 'niet okselfris' is en daarom woensdag niet aanwezig was op de afsluitende training.

Ajax-watcher Lentin Goodijk meldt dat Brobbey ziek is en er daarom niet bij was op de training. Een basisplaats donderdag in de return van de tussenronde in de Europa League lijkt hoe dan ook ver weg voor de Oranje-international.

Farioli wist eerder op de dag, op de persconferentie, te melden dat ook de zieken Jay Gorter en Youri Baas en de geblesseerde Branco van den Boomen niet van de partij zullen zijn tegen de Brusselaars.

Door de namen van de al langer geblesseerden Wout Weghorst, Youri Regeer, Owen Wijndal en Amourricho van Axel Dongen stond sowieso al een streep. Kenneth Taylor (hersteld van ziekte) en de van een blessure herstelde Jordan Henderson maken donderdag wel weer deel uit van de selectie.

Door de afwezigheid van Gorter en het feit dat winteraanwinst Matheus niet speelgerechtigd is in de Europa League, heeft Farioli besloten Charlie Setford en Paul Reverson van Jong Ajax over te hevelen naar het eerste. Wie tweede doelman zal zijn achter Remko Pasveer, zal nog moeten blijken.

De plek van Brobbey lijkt donderdag te worden ingenomen door Christian Rasmussen. De Deen, die eerder dit seizoen door een deel van de supporters werd uitgefloten, is aan een prima fase bezig. Zowel tegen Fortuna Sittard als Union kwam de Deen tot scoren.

Reverson en Setford zijn bepaald niet de enige jongelingen die woensdag deelnamen aan de afsluitende training. Ook Jorthy Mokio, Sean Steur, Dies Janse, Rayane Bounida, Nick Verschuren en Don-Angelo Konadu waren van de partij.