Slaat Ronald Koeman opnieuw toe met Oranje? 'Moet Engeland beducht op zijn'

Het Nederlands elftal moet voor een plaats in de finale van EURO 2024 zien af te rekenen met Engeland, een oude bekende. Op EURO 1988 tekende een ontketende Marco van Basten voor een hattrick tegen the Three Lions. Maar er was ook de vernederende 4-1 nederlaag op Wembley, op het voor Oranje desastreus verlopen EK van 1996. In aanloop naar de kraker in Dortmund van woensdag praat Voetbalzone met Richard Martin, die de aanstaande opponent van Nederland op de voet volgt voor GOAL.

Door Rian Rosendaal

Eerder tijdens EURO 2024 hadden de Engelsen niet zo'n hoge pet op van het in hun ogen kwetsbare elftal van bondscoach Ronald Koeman. Die mening is inmiddels ietwat bijgesteld. "Op een gegeven moment dacht Engeland dat Nederland de tegenstander zou worden in de achtste finale. En na een wat tegenvallende groepsfase werd Oranje hier gezien als een opponent die te verslaan zou moeten zijn. Zeker vanwege de kwetsbare verdediging", doelt Martin op de 2-3 nederlaag tegen Oostenrijk, dat wel raad wist met de zwakheden in de achterste linie van het Nederlands elftal.

Indrukwekkend tegen Roemenië

"Maar Nederland heeft zich goed hersteld", zo benadrukt de Engeland-watcher. "Jullie elftal zag er zeer dominant uit tegen Roemenië in de meest eenzijdige wedstrijd van dit toernooi. En Oranje kwam knap terug van een achterstand om Turkije te verslaan, geholpen door 'agent chaos' Wout Weghorst." De boomlange aanvaller maakte de tongen los in zijn verhuurperiode bij Manchester United tussen januari en juni 2023, al waren de kritieken in Engelse kringen richting de stormram van Oranje niet louter positief. "Maar het was leuk om te zien hoe hij vanaf de bank zoveel invloed had op wedstrijden."

In Engeland kijkt men vooral met vermaak naar Wout Weghorst.

Weghorst, die nog een jaar onder contract staat bij Burnley maar de club uit de Championship spoedig lijkt te gaan verlaten, is overigens niet de enige speler die een belletje doet rinkelen bij de Engelse voetballiefhebbers. "Veel spelers in de Oranje-selectie zijn bekend hier in Engeland. En dan met name Virgil van Dijk en Nathan Aké, twee van de beste verdedigers in de Premier League." Ondanks de aanwezigheid van de spelers van respectievelijk Liverpool en Manchester City toonde het Nederlands elftal zich bij vlagen kwetsbaar op het EK in Duitsland. Desondanks schaarde Oranje zich voor het eerst in 20 jaar bij de laatste vier van een Europees kampioenschap.

Kwetsbare plek

"Nederland deed het in defensief opzicht soms bijzonder slecht", verwijst Martin kort voor het halvefinaleduel met Engeland in Dortmund op een mogelijke zwakke plek in het elftal van Koeman. "En dat lijkt te komen door het lichtgewicht middenveld." Koeman lijkt ondanks de constatering van Martin woensdag in het Signal Iduna Park opnieuw te kiezen voor controleurs Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders, die de Oranje-defensie extra moeten ondersteunen bij balbezit van de Engelsen. Kort daarvoor moet Xavi Simons zorgen voor de verbinding tussen middenveld en aanval.

Engelse jaren Koeman

De definitieve opstelling van het Nederlands elftal zal pas woensdagavond worden vrijgegeven door Koeman, die het Engelse voetbal behoorlijk goed kent. De huidige bondscoach van Oranje werkte tussen 2014 en 2017 namelijk voor achtereenvolgens Southampton en Everton. Vooral bij, die na de zomerstop weer in de Premier League uitkomen, beleefde Koeman een zeer vruchtbare periode. Wisselend succes volgde bij Everton, waar de 61-jarige trainer in oktober 2017 werd ontslagen na een ontluisterende 2-5 nederlaag tegen Arsenal op het eigen Goodison Park.

De Engelsen zijn niet onder de indruk van de defensie van Oranje.

Martin zag Koeman in de zomer van 2016 arriveren bij Southampton, dat normaal gesproken in het rechterrijtje eindigt in de Premier League. "Koeman heeft een gemengd record achtergelaten in Engeland", aldus de verslaggever van GOAL. "In zijn eerste seizoen bij Southampton heeft hij namelijk meer dan het maximale eruit gehaald." De Zuid-Engelse club eindigde op een keurige zevende plaats, slechts twee punten achter het weggezakte Liverpool. Het seizoen 2015/16 leverde zelfs een onwaarschijnlijk geachte zesde plek op voor het volledig opgeleefde Southampton, dat de Nederlandse manager na twee succesjaren niet wist te behouden.

Everton

De legendarische voorzitter Bill Kenwright, die vorig jaar op 78-jarige leeftijd overleed, wist Koeman in de zomer van 2016 te overtuigen van zijn plannen voor Everton, in de jaren tachtig twee keer kampioen van Engeland maar decennia later niet meer dan een middenmoter. "En in zijn eerste seizoen bij Everton voldeed Koeman aan de verwachtingen", graaft Martin in zijn geheugen.sloten de jaargang af op de zevende plaats en bereikten via de voorronde de poulefase van de Europa League. Koeman ging dus Europa in met Everton, maar maakte na een rampzalige seizoensstart al snel kennis met de keiharde wetten van de Premier League.

"Hij gaf ontzettend veel geld uit in de voorbereiding op zijn tweede seizoen bij Everton", doelt Martin op de ruim 150 miljoen euro die Koeman spendeerde aan nieuwe spelers als Davy Klaassen en Jordan Pickford, die Oranje woensdag van scoren moet zien af te houden. "Maar desondanks belandde hij met zijn ploeg in de degradatiezone." Vooral het vertrek van Romelu Lukaku, voor wie Manchester United 85 miljoen euro neerlegde, bleek Koeman op te breken. Op 23 oktober 2017 besloot wijlen Kenwright om Koeman op straat te zetten. De keuzeheer van Oranje keerde nadien niet meer terug in de Premier League.

Koeman kende wisselend succes als manager in de Premier League.

Koeman de pragmaticus

Martin ziet Koeman bijna zes jaar na zijn ontslag bij Everton vooral als een realistische trainer. "Het is op de eerste plaats een pragmaticus. En zijn ingrepen hebben ervoor gezorgd dat Nederland in staat is gebleken om het tij te keren in de grote wedstrijden op dit EK. Engeland moet dus beducht zijn op het vermogen van Koeman om de stand tijdens wedstrijden om te draaien. Dat was ook het ultieme kenmerk van Barcelona toen hij daar als trainer kortstondig werkte. En zeker als hij besluit om Weghorst voor de leeuwen te gooien woensdag tegen Engeland."