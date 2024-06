Sky Sport meldt aanzienlijk lagere vraagprijs van Liverpool voor Van den Berg

Sepp van den Berg heeft Liverpool te kennen gegeven dat hij deze zomer bij de club wil vertrekken, zo meldt Florian Plettenberg. Volgens de journalist van Sky Sport Deutschland kan de 22-jarige Nederlandse centrumverdediger rekenen op interesse uit de Bundesliga en de Premier League. De Telegraaf linkte hem afgelopen zaterdag nog aan Nederlandse topclubs.

Van den Berg beschikt bij Liverpool nog over een contract tot medio 2026, maar wil komende zomer, ondanks de komst van Arne Slot als nieuwe hoofdtrainer, vertrekken bij the Reds.

De mandekker werd vorig seizoen uitgeleend aan FSV Mainz 05, dat hem maar al te graag definitief overneemt. Van den Berg staat open voor een langer verblijf in de Bundesliga en heeft naar verluidt al ‘vele aanbiedingen’ gekregen, ook van clubs uit de Premier League.

Volgens Plettenberg heeft Liverpool de vraagprijs voor de jonge centrumverdediger vastgesteld op vijftien miljoen euro. Dat is een stuk lager dan de som die De Telegraaf afgelopen zaterdag noemde. De ochtendkrant schreef dat er een prijskaartje van meer dan twintig miljoen euro om zijn nek hangt.

Daarnaast werd vermeld dat Nederlandse topclubs Van den Berg op de radar hebben staan. De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan noemde in zijn artikel geen namen, maar The Athletic wist dinsdag al te melden dat Ajax nog altijd geïnteresseerd is in de fysieke mandekker.

Naast Ajax zouden ook Brentford, Southampton en VfL Wolfsburg geïnteresseerd zijn in de achtvoudig jeugdinternational van Jong Oranje.

Hoewel Van den Berg een uitstekend seizoen in de Bundesliga achter de rug heeft, voelt hij zelf ook weinig behoefte om zich opnieuw te bewijzen bij Liverpool. De verdediger zegt in gesprek met de ochtendkrant dat zijn liefde voor de club is bekoeld, zonder daarbij exact geciteerd te worden.

