Sjoerd Mossou spreekt idee van Marco van Basten tot spelregelwijziging volledig tegen: 'Dan was Ajax kampioen'

Het is een heel slecht idee om zuivere speeltijd in te voeren in het voetbal, zo stelt Sjoerd Mossou in zijn column in het Algemeen Dagblad. Mossou is van mening dat Ajax woensdag ook geen punten had verspeeld, als er volgens die regel was gespeeld.

Marco van Basten stelde een tijd geleden in een brief aan de FIFA voor om over te gaan op zuivere speeltijd, zodat tijdrekken zinloos wordt. “Dus met een klok. En de klok loopt alleen als de bal in het spel is. Waarbij de scheidsrechter ook moet bewaken dát de bal zoveel mogelijk rolt.”

Aan de hand van recente voorbeelden haalt Mossou dat idee in het AD volledig onderuit. Hoewel hij het met Van Basten eens is dat het de wedstrijd eerlijker maakt, vindt hij juist dat een hectische blessuretijd ook veel charme heeft.

“Afgelopen woensdag werd dat maar weer eens glashelder in Groningen, waar verdediger Thijmen Blokzijl na 98 minuten en 47 seconden de 2-2 binnentikte tegen Ajax, vermoedelijk een beslissend (en instant legendarisch) moment in de krankzinnige race om het kampioenschap.”

Daarna heeft Mossou nog twee voorbeelden van het voordeel van de huidige manier van spelen met blessuretijd. Zo kreeg de bekerfinale een geheel nieuwe wending door de late gelijkmaker van Mats Deijl en besliste Noa Lang mogelijk het kampioenschap met zijn late treffer tegen Feyenoord.

“Ook met zuivere speeltijd kun je nog steeds scoren in de laatste seconde, natuurlijk, maar er zijn een aantal wezenlijke verschillen en grote nadelen. De sensatie van blessuretijd zit hem nu juist in de volstrekte willekeur en de onduidelijkheid die ermee gepaard gaat.”

“Niemand weet exact wanneer de scheidsrechter gaat affluiten. Elke bal kan de laatste zijn, maar net zo goed de voorlaatste. Als Ajax woensdag exact had geweten hoelang het nog door moest, dan had het in de slotminuten zeer waarschijnlijk niet zo krankzinnig veel fouten gemaakt”, besluit hij.