Sjoerd Mossou laat zich uit over trainerskwestie Ajax: ‘Er zijn 2 opties’

Sjoerd Mossou verwacht dat Ajax kiest voor een buitenlandse trainer als opvolger van John van 't Schip, zo laat hij weten in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. De journalist sluit echter ook niet uit dat de Amsterdammers komende zomer besluiten definitief verder te gaan met Van ‘t Schip.

Ajax kende een absoluut rampjaar. Na de mislukte aanstellingen van Alfred Schreuder en Maurice Steijn kunnen de Amsterdammers zich geen fout meer permitteren in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer.

Mossou denkt daarom dat toekomstig algemeen directeur Alex Kroes geen risico zal nemen wat betreft de keuze voor een nieuwe hoofdtrainer. "Wat je hoort van de mensen die het kunnen weten: er zijn twee opties”, begint de journalist.

“Of hij (Kroes, red.) haalt een topkandidaat uit het buitenland, waar hij heilig van overtuigd is. De categorie Míchel (trainer Girona, red.), die al niet meer haalbaar is waarschijnlijk hoor, maar zo'n type trainer.”

Ook een langer verblijf van interim-trainer John van ‘t Schip behoort tot de mogelijkheden. “Als de ideale kandidaat er niet is, dan is het het meest veilige om met John van 't Schip door te gaan", geeft Mossou aan.

Al is dat volgens Mossou momenteel niet iets dat concreet speelt. “Dat is op dit moment niet het uitgangspunt, maar je moet natuurlijk niet in de situatie komen dat je voor een soort alternatief kiest, zoals Maurice Steijn.”

FK Bodø/Glimt-trainer Kjetil Knutsen zou volgens Voetbal International de gedroomde kandidaat van de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat zijn geweest, terwijl de Duitser door de directie van Ajax zou zijn geadviseerd om niet te kiezen voor Peter Bosz, die uiteindelijk naar PSV vertrok.

