Sjoerd Mossou hoopt vurig op 'wintertransfer die een musical waard is'

Sjoerd Mossou hoopt dat Andries Noppert deze winter bij San Lorenzo tekent, zo laat hij blijken in een enthousiaste column namens het Algemeen Dagblad. De journalist spreekt zelfs over een ‘transfer die een musical waard is’.

De dertigjarige Noppert ligt nog tot medio 2027 vast bij sc Heerenveen, maar staat op de nominatie om te vertrekken. Mossou kreeg dinsdag van zijn zaakwaarnemer te horen dat hij is geland in Buenos Aires.

“Andries uit Joure naar Club Atlético San Lorenzo de Almagro, het zou één van de mafste karamel- zeezout-combinaties aller tijden zijn. Een transfer die je zelfs in een potje Football Manager niet tegenkomt: te ongeloofwaardig”, droomt Mossou.

Naast Noppert staat Benjamin Lecomte (Montpellier) op het lijstje bij San Lorenzo. Volgens Mossou is het echter belangrijk dat de Argentijnen in zee gaan met de vijfvoudig international van Oranje. “Voor Noppert zelf in de eerste plaats, maar zeker ook voor ons, liefhebbers van ongelooflijke sportverhalen.”

Na een basisplaats op het WK lonkt een nieuw prachtig voetbalverhaal voor Noppert. “Dit zou de carrière van Noppert tot de meest bizarre aller tijden maken: een boek waardig, maar ook gelijk een film en een musical”, aldus Mossou.

De journalist was ooit toeschouwer in Estadio Pedro Bidegain, de thuishaven van San Lorenzo. “Zelden heb ik me verder van Joure verwijderd gevoeld dan op die specifieke middag. Nooit zag ik een voetbalclub die minder op Heerenveen lijkt dan deze: bij San Lorenzo worden de gebroeders Anker vermoedelijk binnen drie minuten ritmisch het stadion uit gejonast, met Foppe de Haan erachteraan.”

Juist door alle tegenstellingen hoopt Mossou dat Noppert daadwerkelijk naar San Lorenzo vertrekt. In de komende dagen zal duidelijk worden of de nuchtere goalie Heerenveen gaat verlaten.