'Situatie van Frenkie de Jong bij FC Barcelona neemt een onverwachte wending'

Frenkie de Jong wil dolgraag bij FC Barcelona blijven, zo weet Mundo Deportivo maandagmiddag te melden. Het contract van de voormalig speler van Ajax loopt medio 2026 af in Catalonië, maar als het aan hem ligt, tekent hij spoedig een nieuwe verbintenis. De club had de afgelopen maanden twijfels over de toekomst van De Jong, maar wil hem nu tóch graag behouden.

De Jong werd in de zomer van 2019 voor maar liefst 86 miljoen euro overgenomen door Barcelona, nadat de controleur er een zeer succesvol seizoen bij Ajax op had zitten. Zijn periode in Spanje wordt echter gekenmerkt door pieken en dalen.

De in Arkel geboren middenvelder speelde al 236 wedstrijden in het shirt van Barcelona, maar dat hadden er meer kunnen zijn. In totaal moest hij bijna zestig wedstrijden van zijn club toekijken wegens blessureleed.

Toch is er voor de Jong een nieuw tijdperk aangebroken sinds de komst van Hansi Flick. Volgens MD voelt hij het vertrouwen van de Duitse coach en is hij ook de belangrijkste reden om te willen verlengen bij Barça.

Wanneer de speler en de club om de tafel gaan, is nog niet bekend. Toch lijkt het erop dat Barcelona niet te lang wil wachten met de verlenging. De club wil graag met hem door en vreest aanbiedingen van andere clubs. Ook weet de club nog niet zeker of het De Jongs salaris wel kan blijven betalen, waardoor de onderhandelingen niet vanzelf zullen gaan.

Dat de club met hem door wil gaan, komt als een verrassing. Barcelona had eerder al aanbiedingen gedaan, maar kamp-Frenkie antwoordde niet. Dat was in oktober. Daarna trok Barcelona het bod in.

Steeds meer mensen binnen de club raakten ervan overtuigd dat De Jong beter kon vertrekken. Hij kwam niet veel meer aan spelen toe en speelde niet goed wanneer hij wel speelde. Toch is de situatie de afgelopen weken omgedraaid en willen beide kampen graag met elkaar verder. Het is nu echter nog de vraag of ze er financieel uit zullen komen.