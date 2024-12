Sinterklaas keert onverwachts terug in Vandaag Inside voor groots moment

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hebben hun contractverlenging bij Talpa donderdagavond live in Vandaag Inside bezegeld. Directeurtje Marco Louwerens keerde speciaal voor de gelegenheid terug in zijn gevierde rol als Sinterklaas om het contract aan de drie hoofdpersonen van de talkshow te overhandigen.

Donderdag werd al bekendgemaakt door het Algemeen Dagblad dat Genee, Derksen en Van der Gijp twee jaar doorgaan met Vandaag Inside. De talkshow zal daardoor - onder normale omstandigheden - minstens tot 1 juli 2027 op televisie te zien zijn.

Voorafgaand aan de uitzending van donderdagavond werd gespeculeerd dat Talpa-baas John de Mol mogelijk zou langskomen met het contract, maar het werd dus Sinterklaas, ditmaal met zijn werkmijter. "We zaten met de boot al halverwege Spanje...", klaagt Louwerens grappend nadat hij aan tafel is komen zitten.

"Ik had er zelfs al een paar keer een slinger aan gegeven - dat mag je gerust weten Olcay (Gulsen, red.)", vervolgt Sint met een nieuwe grap. "Komt er zo'n Piet naar boven: 'We zijn nog wat cadeautjes voor de heren van Vandaag Inside vergeten.' Kun je dat hele pokkeneind weer terug!"

Sinterklaas deelde vervolgens aan zowel Genee, Derksen als Van der Gijp een cadeautje uit, waarin het nieuwe contract zat. Na een korte check werd de overeenkomst symbolisch ondertekend.

Genee bevestigde daarna zijn afspraak met De Mol over een nieuw te maken programma, wat het laatste struikelblok vormde in de onderhandelingen. "We hebben dinsdag een heel goed gesprek gevoerd. We zijn er prima uitgekomen. Ik weet nog niet wat voor programma het wordt. Er is zendtijd beschikbaar, en er is ook wat budget beschikbaar gesteld. Ik moet daar zelf nog wat budget bij gaan regelen. Dan gaan we kijken of het allemaal goedkomt."