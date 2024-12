Het Algemeen Dagblad heeft groot nieuws over toekomst van Vandaag Inside

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen gaan door met Vandaag Inside, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het huidige contract van het trio loopt aankomende zomer af, maar de mannen zullen donderdagavond live in de uitzending ‘op een ludieke manier’ hun handtekening zetten onder een nieuwe verbintenis tot medio 2027.

John de Mol wilde vóór Kerstmis duidelijkheid van de mannen. Derksen liet eerder in gesprek met De Telegraaf al weten dat met name de eisen van Genee voor strubbelingen zorgden. De laatste plooien zijn nu dus gladgestreken.

“Zoals bekend wil de presentator naast Vandaag Inside ook een eigen programma op een van de zenders van De Mol. Talpa en Genee gaan de komende tijd op zoek naar een mogelijkheid voor een programma op zondag”, aldus het AD.

Van der Gijp krijgt vanaf komende zomer elke woensdag vrij. “De komende maanden gaat de leiding op zoek naar een vervanger voor die woensdagavond”, valt er verder te lezen.

Derksen hoefde niet lang na te denken over zijn toekomst bij het programma. "Voor hoeveel jaar we bijtekenen, maakt mij niet uit", aldus de oud-linksback een week geleden.

Het veelbesproken salaris van de heren vormde niet het struikelblok in de onderhandelingen, zo voegde Derksen toe. Het drietal strijkt momenteel naar verluidt meer dan 1 miljoen euro per jaar op.

"We hebben het nog geen seconde over geld gehad", aldus Derksen. Tv-expert Tina Nijkamp heeft becijferd dat de heren minstens twee miljoen euro per jaar waard zijn voor Talpa. "Wij verdienen al zo ontzettend veel dat ik een dergelijke verhoging onbeschaafd zou vinden", aldus De Snor.