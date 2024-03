Sinclair vraagt Slot op de man af: ‘Heb jij met Babadi gesproken?’

Arne Slot weigert diep in te gaan op de eventuele komst van Isaac Babadi. Na afloop van het met 2-1 gewonnen TOTO KNVB Beker-duel met FC Groningen werd de oefenmeester van Feyenoord gevraagd naar PSV-talent Babadi, die zijn aflopende contract in het Eindhoven nog altijd niet heeft verlengd.

Het lijkt erop dat Babadi zijn contract bij PSV gaat verlengen, al is dat na maandenlange onderhandelingen nog altijd niet gebeurd. Bovendien is het geen geheim dat de twee agenten van de achttienjarige Babadi informerende gesprekken hebben gevoerd met onder meer Feyenoord. Slot, die zondag met Feyenoord op bezoek gaat bij PSV, wordt gevraagd naar de status van Babadi.

"Ik ben ongelooflijk blij dat we de finale gehaald hebben", antwoordt Slot op de vraag van ESPN-verslaggever Sinclair Bischop of hij al met Babadi gesproken heeft. "Volgens mij is dat waar het vanavond over moet gaan."

"Ik heb een paar weken geleden iets over Driouech gezegd, dat hij geen speler van ons is." Couhaib Driouech leek Excelsior op de slotdag van de winterse transfermarkt te verlaten voor Feyenoord of PSV, maar bleef in Kralingen. "Ik heb hem later ook opgebeld om te zeggen dat ik niet zo blij was met wat ik destijds zei." Slot zei onder meer dat Babadi 'prima bij Feyenoord in de basis kan spelen'.

"Ik was wel heel eerlijk en heb hem ook gezegd wat ik destijds gezegd heb, maar dat heeft hem ook niet geholpen in de wedstrijd daarna. Dus daar heb ik ook van geleerd, dat ik niet over spelers praat die niet van ons zijn."

"Babadi is niet van ons, hij is zondag bij PSV." Bischop onderbreekt Slot en vraagt of Babadi 'nog' niet van Feyenoord is. "Die is niet van ons", antwoordt Slot. "Zondag staat hij aan de aftrap. Althans, die keuze moet Peter Bosz maken. Maar hij zou aan de aftrap kunnen staan in het PSV-shirt."

"Van mij zal je niks horen over Babadi. Behalve in zijn algemeenheid. Morgen (vrijdag, red.) zal ik op de persconferentie iets over de spelers van PSV zeggen", aldus Slot.

