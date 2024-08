Simons onthaalt Geertruida bij RB Leipzig: 'Jeremie heeft een grote mond!'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lutsharel Geertruida, die bij RB Leipzig welkom is geheten door Xavi Simons.

Geertruida heeft voet op Duitse bodem gezet. De verdediger annex verdedigende middenvelder maakt de overstap van Feyenoord naar RB Leipzig en wordt daar ploeggenoot van onder meer Xavi Simons, die hij kent van Oranje.

Op beelden van RB Leipzig is te zien hoe Simons zijn landgenoot een warm welkom heet. "Ik heb het je gezegd hè, ik heb het je gezegd", aldus Geertruida. "Ik kom. Maak je niet te druk."

"Ben je er klaar voor? Spelen morgen?", reageert Simons vervolgens. De flankspeler doelt daarmee op de wedstrijd van zaterdagavond tegen landskampioen Bayer Leverkusen.

"Ik weet nog niet man, ik weet nog niet. Doe eens rustig", antwoordt Geertruida. Het duel met Leverkusen betekent ook een weerzien met Jeremie Frimpong. "Er is geen tijd voor rust. Jeremie heeft een grote mond. We gaan hem opeten", aldus Simons.